Potser per art de bruixeria els núvols, que ahir durant bona part del dia amenaçaven pluja al cel de Sant Feliu Sasserra, es van anar esvaint i van respectar la Fira de les Bruixes que, després del parèntesi de la pandèmia, va tornar a omplir de visitants el petit municipi bagenc. L’adequació de dos espais diferenciats: un per les parades als carrers del nucli antic i un altre per les actuacions al camp del carrer dels Països Catalans, va permetre descongestionar la zona firal i disposar d’un ampli espai per gaudir de les representacions.

Com cada dia de Tots Sants, el municipi de Sant Feliu Sasserra va retre ahir tribut a les dones acusades de bruixeria i la gran assistència de públic ja denotava, a mig matí, que hi havia ganes de gaudir de nou d’una fira que, amb 22 edicions, s’ha consolidat com una de les grans cites de l’1 de novembre. Aquest any tornava amb un format adaptat a l’actualitat, encara marcada per la covid-19, i els balls i les actuacions teatrals es van treure del nucli antic i es van traslladar a un gran escenari situat al camp del carrer dels Països Catalans, una àmplia zona amb cadires que permetia veure les representacions amb seguretat.

Els carrers del nucli antic van recuperar l’anar i venir de visitants que desfilaven entre parades esotèriques i d’artesania. Juntament amb els productes alimentaris, com els formatges i els embotits, l’estrella de la fira eren les bruixes. N’hi havia de tota mena i de totes mides que compartien espai amb productes esotèrics, tarotistes i vidents. Tres tavernes i una zona de foodtrucks formaven la zona gastronòmica de la fira.

Per l’escenari de l’espai d’actuacions, en sessions de matí i de tarda, hi van passar els aprenents de bruixes i bruixots amb els seus saraus i s’hi van poder escoltar les llegendes de dues bruixes il·lustres de les contrades: la de Berengueres i la de la Guàrdia de Sagàs. Un dels moments més icònics de la fira va ser de nou el Samaniat, que és el ball i èxtasi de les bruixes en honor del mascle cabró. En clau de comèdia es va explicar la vida i obra de Marquesa Vila, remeiera de Sant Feliu Sasserra i les actuacions es van tancar ja ben entrada la tarda amb l’escena principal que, en aquesta ocasió, es va dedicar a la història de Na Vigatana, una de tantes remeieres acusada de bruixeria i condemnades a mort.

El centre de bruixeria, renovat

Durant tot el dia, també es va poder visitar el Centre d’Interpretació de la Bruixeria, que recentment s’ha renovat i ha incorporat elements com un vídeo adreçat als infants i un mapa interactiu d’herbes remeieres. L’espai de divulgació, que ha tornat a obrir portes aquesta tardor després d’un període d’obres, ha renovat algunes de les propostes que ahir endinsaven als visitants en la història de la bruixeria a Sant Feliu Sasserra.