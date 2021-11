Navarcles podrà posar plenament en servei aquest dimarts la llargament esperada rotonda de la plaça d'1 d'octubre, que ha de contribuir a donar fluïdesa a un dels principals nusos viaris del nucli urbà. Es tracta de l'encreuament que hi ha davant de l'hostal Baviera, damunt de la travessera urbana de la carretera BV-1221. A primera hora del matí d’aquest dimarts els operaris de l’empresa constructora hi feien els últims retocs i tasques de neteja i el que mancava és que es fessin els canvis de senyalització (substituir els temporals pels definitius) per poder obrir al trànsit alguns dels vials que hi conflueixen i que fins ara estaven tancats per la realització de les obres. Es tracta d'una infraestructura, l’inici de la qual s'havia anat demorant per diferents problemes, però que un cop es van començar els treballs s’han complert els terminis previstos. Un cop oberta, es convertirà en una porta d'entrada i de distribució de la circulació cap al nucli de la població.

El projecte dissenyat per la Diputació de Barcelona ha de millorar l'accessibilitat en aquest punt i, de retruc, la seguretat viària i la mobilitat en general. Aprofitant que la seva construcció, s’ha donat continuïtat als itineraris de vianants i s'ha integrat l'espai de la plaça al teixit urbà.

A banda de la rotonda pròpiament dita, el projecte ha inclòs l’execució d’unes voreres de més amplada que les que hi havia, zones d'estada, passos de vianants, una ordenació de l'espai de la parada de bus, la renovació de la xarxa de drenatge de la carretera i el sanejament dels carrers, i la plantació d’arbrat viari. Aquest darrer aspecte (la part de jardineria) és un dels aspectes que queda per completar, però com que suposarà treballar a l’exterior de la rotonda aquesta ja es pot obrir al trànsit. També s'ha enderrocat l'antiga estació transformadora i s’han soterrat les línies elèctriques i telefòniques. Les obres les ha executat la Diputació com a titular de la carretera.

La demanda per ordenar el nus viari de la plaça ja venia de fa més d’una dècada. El projecte, però, s'ha anat endarrerint perquè l'espai, que és una de les entrades principals al municipi, té un pendent molt complicat i s'havien de garantir els paràmetres de seguretat i estudiar com canviaria la mobilitat.