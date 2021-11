Després de l’aturada de l’any passat a causa de la Covid-19, enguany torna el Navàs T’apassiona, una campanya que té com a objectiu potenciar els establiments de restauració del municipi, els quals ens ofereixen tapes i vins. La campanya es farà del 5 al 21 de novembre. Enguany hi ha vuit bars i restaurants que oferiran vuit tapes acompanyades de vins del Celler Grau i Grau. El preu de la tapa i el vi serà de 4 euros. La imaginació i la creativitat dels i les cuineres han donat propostes originals i llamineres com el montadito de pa de Cal Vidal amb botifarra de Casa Enfruns de Casserres, d’ou de reig i alls tendres; bomba cruixent de patata i carn acompanyada amb salsa picant, pizza volcà amb mozzarella, peperoni sicilià, salsa barbacoa i orenga, montserratina de botifarra dolça amb poma i formatge tou d’El Mujal, mini hamburguesa amb ceba caramel·litzada i aroma de tòfona negre amb pa de tomàquet, mini de fricandó amb maionesa de ceps, bacallà amb samfaina o mongetes amb sèpia.