Les assemblees locals de la CUP a la Catalunya Central, Fem Manresa, Fem Poble (Sallent) i l’associació per la Promoció del Transport Públic han organitzat per aquest dissabte, 6 de novembre, una caminada i una xerrada per posar de relleu la necessitat d’apostar pel tren comarcal «com a millora imprescindible de la mobilitat al Bages i a la Catalunya Central».

Arran de la inversió anunciada per part de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Manresa, d’uns 60 milions d’euros, per soterrar part de la via al seu pas per la ciutat i construir una nova estació central, els organitzadors de l’acte tornen a posar en qüestió que «aquesta inversió no abordi la millora de la mobilitat comarcal». Tenint en compte la possibilitat de recuperar i ampliar la línia al seu pas per poblacions del Bages, com ara Santpedor, Sallent o Súria, creuen que és imprescindible recuperar el projecte del Tren Comarcal, una proposta planificada i executada al Pla d’Infraestructures ferroviàries de l’any 2009.

Així, denuncien també que la decisió del soterrament de la línia del FGC al seu pas per Manresa no ha comptat amb un debat i consens dels diferents agents implicats a la ciutat, com tampoc de la resta de la comarca. Critiquen la manca de voluntat política per abordar la mobilitat comarcal i del conjunt de la Catalunya Central, més enllà del trajecte fins a la capital del Bages, «en un moment en què l’emergència mediambiental fa imprescindible un canvi de model en relació a la mobilitat, que s’allunyi de l’ús del transport privat com a única opció vàlida».

Des de la CUP Catalunya Central, Fem Manresa i Fem Poble, ja es va denunciar aquesta situació el passat mes de març en una roda de premsa a les existents vies de tren, al seu pas per Sallent. Posteriorment, el 30 de juny, des de Fem Manresa es va organitzar un debat per posar en dubte el soterrament de la línia, i que ja va comptar amb l’associació de la Promoció del Transport Públic.

La caminada sortirà a les 10.30h del pàrquing del Parc de l’Agulla i resseguirà el camí de la Séquia, paral·lel a les vies del tren existents, i arribarà fins a Santpedor, al solar del Camí Riereta (al costat de l’Institut d’Auro). Un cop allà, a les 12.30h, es durà a terme una xerrada, juntament amb un vermut. Si algú no pot participar de la caminada, pot assistir igualment a la xerrada anant-hi des de Santpedor (hi ha una zona d’aparcament al costat de l’espai a on es realitzarà l’acte).