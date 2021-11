L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha començat aquesta setmana les tasques de la poda de l’arbrat municipal. Fonts municipals han explicat que enguany la campanya ha inclòs la redacció d’un pla que ha permès fer una diagnosi prèvia i establir nous criteris per afavorir la bona salut i l’estat dels arbres del municipi amb un horitzó de quatre anys. Entre les novetats previstes hi ha el que es coneix com a poda de reformació d’algunes espècies.

S’actuarà a les mèlies del carrer Eduardo Peña i als salzes de les piscines municipals. Els operaris reduiran la capçada, eliminaran les branques que han crescut sobre nusos que no s’han consolidat per afavorir el creixement per tal que els arbres recuperin el seu equilibri de manera natural.

Segons les mateixes fonts, aquesta poda permetrà que a partir d’ara «només calgui realitzar tasques de manteniment en tots aquests arbres en què s’actuarà». Les tasques es limitaran a garantir la distància respecte els edificis i detectar actuacions puntuals que requereixin una correcció. La poda de reformació «evita les podes dràstiques que es realitzaven fins ara», segons destaquen fonts municipals.

La majoria de podes fetes en l’àmbit urbà històricament han dirigit el creixement dels arbres i han generat la necessitat de fer una poda periòdica que debilita les espècies i els exposen a agafar plagues. Ara, segons el consistori, es pretén implantar «un canvi de model que respongui únicament a qüestions de seguretat i que faciliti el creixement i el desenvolupament de forma natural de cada espècie». La poda intensiva es mantindrà en aquelles espècies que la requereixen com poden ser les moreres.

Reutilització del material

El contracte de realització de la poda també preveu la reutilització de part de les restes triturades de poda per aplicar en zones verdes municipals, mentre que les que no es puguin utilitzar seran per a la planta de compostatge del Parc Ambiental de Bufalvent.