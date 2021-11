Santpedor ha fet actuacions per millorar la circulació i la seguretat, davant de l’institut d’Auro. S’han instal·lat pilones per evitar que els cotxes hi estacionin i s’ha habilitat una zona al camí de la Riereta perquè els cotxes puguin aturar-se com a màxim 2 minuts en el moment d’entrada i sortida d’alumnes al centre de secundària. Està pintat de verd i blanc i senyalitzat com si fos una parada de taxi. Els horaris són de dilluns a divendres des d’un quart d’hora abans fins a un quart d’hora després de l’entrada i sortida d’alumnes a l’institut.