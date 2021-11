La Fundació Cardona Històrica, que gestiona el patrimoni històric d’aquest municipi, assegura que no s’ha incorregut en cap irregularitat en la contractació a una empresa que és titularitat d’un familiar directe del regidor de Turisme de l’Ajuntament i patró de la Fundació per fer unes tasques de buidatge i neteja. L’entitat va emetre ahir un comunicat assegurant que el procés «ha estat ben fet» i disculpant-se pels dubtes que aquest afer hagi pogut ocasionar a l’opinió pública, arran de les acusacions del PSC i de JxC, a l’oposició en aquest Ajuntament, que hi veuen «una falta d’ètica greu» que podria representar un «conflicte d’interessos».

Els fets es remunten al gener passat, quan la Fundació es va veure en la necessitat de fer un buidatge del material de la Central Elèctrica del Parc Cultural de la Muntanya de Sal per fer-hi actuacions de millora en el marc d’un projecte turístic paral·lel que no incloïa aquestes tasques de neteja. Després de valorar diverses alternatives, la Fundació va considerar com a opció més viable contractar l’empresa en qüestió, propietat d’un familiar d’un dels patrons. Es va fer per un import total de 3.106 euros, que inclouen els treballs i la liquidació efectuada pel gestor dels residus en favor de l’empresa adjudicatària, tenint en compte que el contracte determinava que els materials derivats del buidatge passarien a formar part d’aquesta empresa.

Davant la polèmica generada per un possible conflicte d’interessos en aquesta contractació, els grups municipals i la mateixa Fundació van acordar sol·licitar un informe a Secretaria, que no hi veu mala praxi. Segons el comunicat emès per la Fundació, l’informe ha tingut en compte l’article 71.1g de la Llei de contractes i l’article 29 dels estatuts de la Fundació per determinar «si hi ha hagut la participació de l’electe que ostenta la relació familiar en la presa de decisió» i «si aquest forma part de l’òrgan de contractació», i conclou que, en aquest cas, «el patró no forma part de l’òrgan de contractació» i que, a més, «es tracta d’una contractació menor, la tramitació de la qual és competència de la gerència».

Per tot plegat, la Fundació entén que «queda clar que el procés ha estat ben fet», i tanmateix, demana disculpes «pels dubtes que tot aquest afer pugui haver generat a l’opinió pública», i es compromet a «reforçar tots els mecanismes que permetin una major transparència», amb propostes de millora en aquest sentit, que es presentaran en el proper Patronat.

PSC i JxC reproven els fets

L’informe emès per Secretaria de la Fundació no acaba de satisfer els partits de l’oposició, que són qui van denunciar públicament els fets.

El portaveu del PSC, Ferran Verdejo, insisteix que hi ha hagut falta d’ètica «en les formes i les maneres» de procedir. Apunta que, al tractar-se d’un contracte menor «ens hem de creure el que diu l’informe», i més tenint en compte que qui va fer la contractació no té cap vincle familiar amb el patró, però «tampoc sabem si el regidor ha pogut jugar algun paper a l’hora de posar en contacte una empresa que mai havia treballat per la Fundació», i en aquest sentit diu que voldria escoltar la seva versió. També se sorprèn de «les presses» que diu que hi ha ara per buscar un nou model de contractació a nivell intern de la Fundació.

Per la seva banda, el portaveu de JxC, Joan Jané, diu que «no veiem prou clara la resposta» que ha donat la Fundació a través del comunicat, i insisteix que «estem davant d’un clar conflicte d’interessos». Per això, JxC no descarta la possibilitat de demanar un nou informe a algun altre estament o, com a mínim, es disposa a fer una rèplica pública contra el que el partit considera una manera incorrecta d’actuar. «Són uns fets que no es poden tornar a repetir, i com a mínim caldria una disculpa», apunta Jané.