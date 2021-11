El grup municipal de Gent Fent Poble, l’única formació a l’oposició a l’Ajuntament de Sant Fruitós, considera que l’equip de govern tripartit (ERC, PSC i Junts) està fent passes enrere amb la proposta d’ordenances per al 2022 que preveu aprovar per ple aquest dijous. Per a GFP, aquestes ordenances «s’han fet sense criteri i es perd un any més l’oportunitat de fer les coses amb estudis i plantejaments previs i seriosos».

Segons el grup de l’oposició, «el rebut de l’aigua s’apujarà aquest 2022» i considera establert sense criteri el nou recàrrec del 50% a l’IBI per als immobles desocupats: «S’aplica sense saber a qui afecta perquè no s’ha fet el padró previ necessari. Un recàrrec pensat pels pisos buits que tenen els bancs, però que a Sant Fruitós afectarà a qualsevol veí del poble sense cap marge de maniobra ni avís».

Gent Fent Poble també considera que no es fa una adequació de les bonificacions ajustada a l’evolució de la covid-19: «Hi ha sectors econòmics que perden les bonificacions sense cap estudi de la seva recuperació. Sempre a remolc i a l’espera, sense idees per avançar-se a la recuperació i aplicar propostes incentivadores». També afirmen que el document que Gent Fent Poble va presentar amb 19 propostes per a les ordenances «va ser retornat sense ni obrir-lo».