Les persones agnòstiques tenen la possibilitat de viure, demà i diumenge, dues jornades de reflexió al Monestir de Montserrat. L’hostatgeria del monestir acollirà la quarta trobada per a dones i homes no-creients perquè puguin compartir els valors de la vida monàstica.

L’activitat està dedicada exclusivament a persones que no estiguin vinculades a l’Església, però que siguin receptives a allò que se’ls pugui oferir, que donin importància als valors sense sentir-se creients. Una de les activitats principals és la vetlla de silenci, que tindrà lloc demà a la nit. «El silenci és un valor universal, que s’està perdent i que hem de recuperar, perquè té un valor terapèutic per a tothom», afirma el germà Vicenç Santamaria. Entre les activitats previstes també hi ha una caminada per la muntanya, l’assistència a una pregària de la comunitat de monjos i compartir una tarda de diàleg sobre els valors de la vida monàstica.