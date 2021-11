L’Ajuntament de Navàs ha acordat la suspensió de llicències per a instal·lacions de camps solars i aerogeneradors (molins de vent) en sòl no urbanitzable, ja que l’equip de govern es veu amb la necessitat de controlar l’impacte que aquestes instal·lacions poden tenir en l’entorn paisatgístic i agrícola del poble.

La mesura es va aprovar en el ple municipal, amb els vots favorables de l’executiu local (la CUP i ERC) i també de Junts per Navàs, mentre que el PSC va optar per l’abstenció. La suspensió de llicències durarà un any, temps durant el qual, segons ha explicat l’alcalde, Genís Rovira, es treballarà en una modificació del Pla Urbanístic (POUM) per tal que s’hi reculli una regulació específica per a aquestes instal·lacions.

I és que, segons ha concretat el batlle navassenc, el plantejament vigent no preveu l’ordenació d’aquest tipus d’instal·lacions i no es defineixen zones on aquests usos es podrien desenvolupar «amb integració paisatgística i respecte pel medi ambient, per tal de salvaguardar els usos agrícoles propis d’aquesta tipologia de sòl». L’abast de la suspensió no afecta la tramitació dels projectes d’instal·lacions d’energia elèctrica d’autoconsum.

Navàs ha estat, precisament, un dels municipis que en l’últim any ha rebut propostes per a la instal·lació, essencialment, de camps fotovoltaics. Rovira concretava ahir que en aquests moments n’hi ha tres damunt la taula. Un d’ells es troba en període d’exposició pública i el consistori el veu de bon ull. Es tracta del que s’ubicaria a la zona de Can Flautes, al costat d’una estació transformadora i de la carretera C-55 i que ocuparia 4,5 hectàrees. Els altres dos han estat admesos a tràmit per la Generalitat, però encara no estan en exposició pública i son els que preocupen a l’Ajuntament per la seva dimensió i impacte en l’entorn. El més gran és el que es planteja a la zona del Pla del Riols, de 31 hectàrees i uns 30.000 panells. L’altre es proposa a la zona propera a Argençola i ocuparia 8,6 ha.