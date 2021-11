Un total de setze pacients amb covid persistent de la Catalunya Central formen part d’un nou estudi impulsat per l’Institut Català de la Salut que intenta explicar per què hi ha malalts amb seqüeles i altres no i quins efectes hi pot tenir la vacunació. La recerca, en què participen voluntàriament 300 persones de tot Catalunya a qui es farà un seguiment amb analítiques periòdiques durant dos anys, es desenvolupa des de l’àmbit de l’atenció primària, i en el cas de la regió central, des del CAP de Sant Joan de Vilatorrada, on ahir ja es van realitzar les primeres proves als 16 voluntaris del territori.

Després de pràcticament dos anys de l’inici de la pandèmia, es calcula que del milió de persones infectades que hi ha hagut a Catalunya, unes 100.000 poden tenir covid persistent, és a dir, símptomes d’una durada superior a les 4 setmanes des de l’inici de la malaltia. «El ventall és molt ampli», explicava ahir la doctora i metgessa de família a Sant Joan Anna Ruiz, que lidera l’estudi a la Catalunya Central. Diu que n’hi ha de prevalents «com el trastorn del gust i l’olfacte, la sensació d’ofec, l’insomni, els canvis de caràcter, l’astènia o la caiguda de cabell...», però hi pot haver una multiplicitat de símptomes i a vegades són difícils de diagnosticar. La majoria afecten dones menors de 45 anys.

Les causes tampoc no estan clares, i es tenen en consideració hipòtesis com que el virus o les seves proteïnes persisteixen en determinades zones del cos produint una resposta inflamatòria, que aquesta sigui molt forta i danyi diferents teixits, o que es produeixin anticossos autoimmunes que podrien estar atacant teixits del cos.

Per això s’impulsa aquest estudi, paral·lel a altres que ja es fan, i que en aquest cas se centrarà en una anàlisi genètic i immunològic «per detectar els biomarcadors que ens ajudin a explicar els mecanismes immunològics que fan que unes persones presentin covid persistent i altres no, i quin és l’efecte de la vacunació, perquè s’està veient que hi ha pacients que amb la vacuna milloren i altres no». Es fa en col·laboració amb el col·lectiu d’Afectades i Afectats Persistents per la Covid-19 a Catalunya, i consisteix en extraccions de sang periòdiques durant dos anys (set en total), i d’un qüestionari mèdic en cada cita.

«M’ha costat acceptar que ja no soc la persona que era» Estel Villaronga és una professora de secundària de Vic, té 28 anys, i encara no s’ha recuperat de la covid que va agafar el febrer passat. El que «inicialment semblava una grip», s’ha convertit en un malson que «psicològicament m’ha afectat moltíssim». No la van hospitalitzar tot i que va necessitar atenció domiciliària. I és que, en el seu cas, li va afectar sobretot el sistema cognitiu, fins al punt que «no recordava què havia fet deu minuts abans». A més, vivia sola, i necessitava ajuda. «Ni tan sols podia acabar de veure una pel·lícula perquè no l’entenia, i no podia llegir perquè no passava de la primera frase». També tenia fatiga, «que encara em dura», desorientació i desequilibri. El moment més crític va durar un mes. «Després ja vaig poder sortir de casa, al cap de 25 dies, però encara no m’he recuperat», assegura. Ha tornat a treballar, i torna a conduir, però fins fa poc «encara depenia d’algú perquè em desorientava o havia de parar per descansar de la fatiga que em venia de cop». A la feina «em costa corregir exàmens i fins i tot donar classes perquè a vegades em perdo quan parlo o raono». En aquest temps diu que ha aconseguit adaptar-se «amb molts esforços». «M’ha costat mantenir la positivitat i acceptar que ja no sóc la persona que era». L’ha ajudat el Grup d’Afectats per Covid Persistent, a través del qual s’ha apuntat a l’estudi, «disposada a fer el que sigui» per la causa.