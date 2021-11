L'Ajuntament de Súria ha donat llum verd a un pressupost de 7.040.239 euros per al 2022, dels qual un 8,70% correspon a inversions previstes. La proposta es va aprovar amb els 6 vots a favor de l'equip de govern (PSC i GIIS), 5 en contra (ERC, JxS i el regidor no adscrit) i 2 abstencions (aiS).

Les principals inversions previstes en el nou pressupost municipal són les destinades a la rehabilitació del castell (229.006 euros); la millora de l’enllumenat públic (122.611); el pressupost participatiu dels barris (96.125); la urbanització dels carrers Sant Sebastià i Sant Jaume (61.180); la millora d' equipaments esportius com la piscina Municipal i les pistes de pàdel (20.000); la millora de la xarxa d’aigua i clavegueram de la zona d’autocaravanes (12.000); l'adquisició de nous desfibril·ladors (5.000 euros); i la grua del servei d’atenció domiciliària (2.000 euros).

Un dels objectius destacats d'aquest pressupost municipal per a l'any vinent és, segons l'executiu local, el manteniment o l’increment de partides relacionades amb els serveis bàsics que repercuteixen directament en la qualitat de vida de les persones. També es recuperen els imports de les partides que van haver de ser retallades els anys anteriors per fer front als efectes de la pandèmia o per complir amb el pla d’estabilitat pressupostària. L'equip de govern destaca que el nou pressupost "ha estat elaborat seguint els criteris d’estabilitat, sostenibilitat financera i regla de la despesa, d’acord amb les exigències de l’actual marc normatiu". També destaca que hi ha increments de les partides destinades a les àrees de Via Pública, Cultura i Festes i que se n'han creat de noves per subvencionar l’obertura de nous establiments al Poble Vell i arranjar una àrea d’autocaravanes.