En el conjunt de les comarques centrals hi ha poc més d’un terç de la població d’entre 25 i 64 anys amb educació superior. Així ho confirmen les darreres dades, corresponents al 2019, que acaba de fer públiques l’Institut d’Estadística de Catalunya, i que situen el nivell d’estudis postobligatoris en aquest territori lleugerament per sota de la mitjana catalana.

En concret l’educació superior en aquesta franja d’edat a la regió central engloba el 37,1% de la població, mentre que en el conjunt de Catalunya aquest percentatge és del 41%. Totes les comarques centrals estan per sota d’aquest mitjana, si bé el Moianès, que és la més ben situada i ocupa en novè lloc en el rànquing comarcal del país, s’hi aproxima molt, amb 4 de cada 10 persones d’entre 25 i 64 anys amb estudis superiors. La segueixen el Solsonès (38,6%), el Berguedà (38,1%), la Cerdanya (37,1%), l’Alt Urgell (36,4%), i el Bages (35,9%). A l’altre extrem respecte el Moianès hi ha l’Anoia, que amb un 33,4% de la població d’entre 25 i 64 anys amb estudis superiors, és la tretzena per la cua en el rànquing de Catalunya, i en el cas dels homes, aquest percentatge en aquesta comarca no arriba al 30% (vegeu la classificació a la taula del costat).

A nivell municipal, i segons informa l’Idescat, que aporta dades relatives a poblacions de més de 50.000 habitants, Manresa es troba a la part mitjana de la taula pel que fa al rànquing de persones d’entre 25 i 64 anys amb estudis superiors. En concret, el percentatge a la capital del Bages és del 37,9%, també per sota de la mitjana catalana, però lleugerament superior a la de la comarca, que és del 35,9%. La xifra està molt per sota del 73,5% de població amb estudis superiors assolida a Sant Cugat del Vallès (que encapçala el rànquing), però supera amb escreix el 24,9% de Santa Coloma de Gramenet, que tanca la taula de ciutats grans.

En el conjunt de Catalunya s’estima que la proporció de persones, en aquest cas de 15 anys o més, que no saben llegir ni escriure, és del 0,3%, la població sense estudis o amb primària incompleta és del 4%, la que només té educació primària puja al 13,4%, fins a ESO la xifra és del 27,4%, i hi ha un 13,7% de la població major de 15 anys que com a mínim té el Batxillerat o equivalent.

Les dones tenen més estudis

En el conjunt de Catalunya (i també a la regió central) es registra una major presència de dones que d’homes que han assolit els estudis d’educació primària com a màxim, però passa el mateix amb els estudis superiors (vegeu la taula). La primera part s’explica perquè les dones de les generacions més antigues accedien menys que els homes a la formació, i la segona, pel fet que les de generacions més joves tenen més propensió a cursar estudis més enllà de les etapes obligatòries.