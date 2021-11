L’alcalde de Súria, Albert Coberó (PSC), ha assegurat que el municipi ara disposa d’un «govern cohesionat i sòlid» fins al final de la legislatura, després que s’hagi oficialitzat la reedició del pacte de govern entre els socialistes i el Grup Independent de Súria (GIIS), que s’havia trencat el juliol passat per discrepàncies entre els socis. Coberó considera que l’acord dona estabilitat al govern, que després del trencament del pacte havia quedat amb 4 regidors, però afirma que «som conscients que estem en minoria amb els perills que això comporta».

El PSC, que des del juliol passat governava a Súria en solitari amb només 4 regidors, ha sumat els 2 que té actualment el GIIS, després que el tercer que tenia i que era el cap de la formació, Pere Requena, trenqués amb el partit poques setmanes després de sortir del govern i s’hagi mantingut al consistori com a regidor no adscrit. Per això, tot i la reedició del pacte, ara el govern està en minoria amb 6 dels 13 regidors que formen el consistori.

Segons Coberó, «hem refet el pacte amb l’objectiu de complir el programa electoral que ja teníem establert i seguir amb el mateix acord sense renunciar a res i intentar sumar». Tot i ser conscients que estan en minoria, afirma que a l’hora de buscar majories «no és el mateix governar quatre que sis». Després d’unes setmanes de converses, assegura que han «pogut resoldre algunes de les diferències que teníem» i les dues formacions han negociat «conscients que queda un any mi mig i havíem de prioritzar el programa i les accions a dur a terme, i ens hem posat d’acord en quin ha de ser el full de ruta».

L’alcalde de Súria reconeix que arran del trencament del pacte, amb la possibilitat que es pogués presentar una moció de censura, «les posicions de la resta de partits estaven més enrocades, tot estava més tensionat i vam notar una oposició més bel·ligerant que abans». A partir d’ara, diu, «esperem que torni la normalitat que hi havia abans de trencar el pacte». Assegura que han parlat amb tots els partits, i amb el GIIS «és amb qui programàticament estàvem més propers i amb qui millor ens hem posat d’acord», i subratlla que la resta de formacions «tenien moltes línies vermelles i feia complicada una entesa».

Entre els projectes més immediats que té el govern sobre la taula hi ha la construcció del nou centre de dia a Cal Pau. Per tirar-lo endavant, PSC i GIIS necessitaran suports de l’oposició i, en aquest sentit, Coberó diu que «intentarem batallar-ho i que l’oposició s’hi engresqui i se’l faci seu».

Després de les eleccions del maig del 2019, el PSC va retornar al govern i a l’alcaldia de Súria després de vuit anys d’oposició. Els socialistes, que van ser la llista més votada, van obtenir quatre regidors, i dues setmanes després anunciaven un acord amb el GIIS, que en va obtenir tres, el que permetia formar un executiu amb majoria absoluta. El pacte es va trencar el juliol passat per desavinences entre els socis i ara s’ha refet, però amb un regidor menys, amb la qual cosa estan en minoria.