Sant Fruitós ha estat la seu de la trobada anual d’Ajuntaments de la xarxa de memòria i prevenció del feixisme «Mai més». La trobada està impulsada per l’associació Amical de Mauthausen i altres camps. La cinquantena d’assistents va poder compartir experiències i projectes i intercanviar propostes en l’àmbit de memòria democràtica. Tècnics i polítics dels Ajuntaments adherits van assistir a una ponència sobre una iniciativa que es porta a terme a França, i Amical de Mauthausen va explicar les bases de dades de recerca. Per part dels diferents Ajuntaments, Sant Fruitós ha presentat el projecte de memòria oral i el documental sobre la guerra i la postguerra al municipi «Aquella guerra que hi va haver», que s’estrenarà el pròxim 19 de novembre al Teatre Casal Cultural.