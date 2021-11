Adaptar al transport de passatgers els actuals ramals de mercaderies de la línia de FGC entre Manresa, Súria i Sallent per millorar la mobilitat comarcal. Amb aquesta proclama, una quarantena de persones van participar ahir en una caminada que va transcórrer per un camí paral·lel a un tram de la línia de tren que es reivindica com a tramvia, entre Manresa i Santpedor, on, en acabar el recorregut, també se’ls van afegir persones d’aquest municipi.

Es tracta de la primera crida a una mobilització conjunta organitzada per l’Associació per la Promoció del Transport Públic, –que, acabada la marxa, va explicar projectes de tren-tram que ja funcionen–, les assemblees locals de la CUP a la comarca, Fem Manresa i la formació sallentina Fem Poble, a favor d’una proposta que ja ve de lluny (hi ha un projecte del 2009) però que mai no ha prosperat i que aquests col·lectius han tornat a posar sobre la taula per mirar de donar-li l’impuls definitiu. «És una campanya que ha d’anar sumant agents i entitats perquè respon a una necessitat col·lectiva», apunta Roser Alegre, de Fem Manresa, i en aquest sentit explica que «segurament farem més accions com aquesta», si bé en aquests moments no n’hi ha cap de concretada.

La inversió de 60 milions

Per als seus impulsors, l’aposta pel tren comarcal es veu com una millora «imprescindible» per a la mobilitat al Bages més enllà de la pròpia capital. De fet, tal com van recordar ahir, aquests col·lectius han tret ara la proposta del calaix tenint en compte la inversió d’uns 60 milions d’euros anunciada fa uns mesos des de Ferrocarrils de la Generalitat i l’Ajuntament de Manresa per soterrar part de la via al seu pas per la ciutat i construir una nova estació central. Una proposta que aquests col·lectius no veuen malament però no consideren prioritària perquè «no millora la mobilitat a la comarca», sosté Alegre, i per això veurien més adient destinar aquests diners al tren comarcal «aprofitant que ja hi ha unes vies».

Aquests col·lectius insisteixen que la millora de les comunicacions «no és una necessitat només de Manresa», tenint en compte que «la connexió amb la resta de pobles és molt deficitària», i en aquest sentit entenen que el tramvia seria una bona alternativa com a nou mitjà de transport públic, «i més en un moment de crisi ambiental com l’actual, en què veiem que cada vegada cal apostar més pel transport col·lectiu». Així mateix, els promotors de l’acte d’ahir denuncien que la decisió del soterrament de la línia que ara es proposa a Manresa no ha tingut un debat ni el consens dels agents implicats de la ciutat ni de la comarca, i en tot plegat hi veuen la «manca de voluntat política a l’hora d’abordar la mobilitat comarcal».

Dotze anys aturat

La proposta del tren-tram al Bages la va presentar la Generalitat el novembre del 2009, amb un estudi informatiu que ha quedat en un calaix. Plantejava aprofitar els ramals de mercaderies de FGC entre Manresa, Súria i Sallent per al transport de viatgers. Això són uns 25 quilòmetres de via als quals caldria afegir-ne 9,4 més per donar servei als nuclis urbans de Manresa (per connectar la xarxa de FGC amb la de Renfe), Súria i Sallent, i allargar la línia des del Nou Congost fins a Sant Joan i els polígons de la zona. Tot plegat, aleshores per un import de més de 105 milions d’euros.

Segons aquella proposta, el tren-tram havia de circular pels nuclis urbans a 15 i 20 km/h, i assolir els 80 i 100 km/h als trams interurbans. El trajecte cap a Súria i Sallent preveia 25 parades, tres de les quals actuaven d’intercanviador entre FGC i Renfe, a Manresa.