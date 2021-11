L’Ajuntament d’Avinyó tanca avui les votacions de la tercera convocatòria dels projectes participatius, on hi ha un total de vuit propostes. El recompte de vots es farà demà, en un acte públic, a la 1 del migdia a la sala de plens. Enguany, a les votacions presencials, com a novetat, s’hi ha afegit la possibilitat de votar online amb l’aplicació eAgora.

Els projectes es divideixen en dos blocs segons si són d’entitats o de particulars, i se’n poden votar com a màxim dos de cada modalitat. El primer bloc recull les propostes de les entitats, i inclou la restauració dels gegants vells, la remodelació del pati de la llar d’infants municipal l’Estel, el condicionament d’un mirador a la riera Gavarresa, la coberta del camp de futbol, i l’habilitació de nous espais per a l’aula de música. El segon bloc, de particulars, inclou les altres tres propostes, que són la de música per a tothom, condicionar un espai Agility, i també una pista pavimentada per a la pràctica esportiva. Els projectes tenen una dotació de 30.000 euros, la meitat per a cada una de les dues categories, entitats i particulars.

Aquesta és la tercera vegada que Avinyó vota els projectes participatius. En la primera edició el projecte guanyador va ser la transformació del pati de l’Institut Escola Barnola i, en la segona, les propostes que es van imposar van ser les noves passeres de la Gavarresa i un parc per a tothom, que ja han estat executades.