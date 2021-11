Bages Turisme ha organitzat per a avui un taller que se centrarà en la sostenibilitat al sector de la restauració, per ensenyar als participants com poden fer un pla d’acció que els condueixi cap al residu zero. El taller serà impartit per Isabel Coderch i Diana Reinoso, de Te lo sirvo verde, una consultora especialitzada en assessorar i acompanyar empreses del sector de la restauració en el desenvolupament de plans de sostenibilitat. Aquesta sessió de formació és gratuïta i es farà de 2/4 de 10 a 2/4 d’1 del migdia, per videoconferència.