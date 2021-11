Els Castellers de Santpedor han actuat aquest cap de setmana a la Plaça Gran U d’octubre de la seva població, en el que suposava el retorn de la colla a aquest espai des que la seva activitat es va veure trastocada (com la de totes les colles castelleres) per les restriccions per la pandèmia del coronavirus. Al seu costat també hi van actuar la colla fillola dels santpedorencs: els Castellers de Vacarisses.

Les dues colles van entrar a plaça amb un pilar caminat. Als de Vacarisses, però, els hi va acabar fent llenya. En primer ronda, els de la camisa daurada van descarregar un 3 de 6, en segona un 4 de 6 i van rematar l’actuació amb un 3 de 6 amb el pilar. La cirereta va ser un pilar de 4 aixecat per baix.

El cap de colla, Jordi Prat, va valorar positivament l’actuació i la resposta del poble. “Hem vist avui que el poble volia veure castells. Veure la plaça quasi ve plena demostra que no importa l’alçada, importa el què”, va destacar en referència al retorn a plaça.