L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha comprat un pis amb l’objectiu de destinar-lo a lloguer social. L'habitatge s'ha adquirit per un import de 66.000 euros i ha estat possible gràcies al dret de tempteig i retracte. La intenció del consistori, segons han precisat fonts municipals, és el de destinar aquest pis a aquelles famílies que necessitin fer-ne ús, com a conseqüència d'un desnonament o per altres necessitats socials.

L'habitatge es gestionarà a través d'un lloguer social que anirà en funció de la renda que puguin assumir els llogaters.

L'habitatge disposa de dues habitacions, cuina, menjador i un bany i es podrà posar a disposició de les persones que ho necessitin, de forma imminent, ja que es troba en molt bon estat de conservació.

Aquest immoble, situat a l'avinguda Joan Sanmartí, s'ha comprat a un gran tenidor per l’import abans esmentat de 66.000 euros a través d'una operació del dret de tempteig i retracte, que és la preferència que tenen els consistoris per comprar un bé immoble abans que la propietat l'ofereixi a un tercer.

Aquest és el primer habitatge social que ha adquirit el consistori, però ja es treballa per tal d'ampliar el parc d'habitatge social al municipi per poder oferir un lloguer social a aquells veïns i veïnes que puguin necessitar-ho.