El Poble Vell de Súria acollirà, aquest cap de setmana, un Tast de Fira Medieval amb actes estàtics , una cercavila i una gimcana pels carrers del nucli antic. Aquest programa d’activitats substitueix la Fira Medieval d’Oficis d’enguany, que es va suspendre per segon any consecutiu a causa de les dificultats generades per la covid.

Tots els actes estàtics tindran lloc a l’Era del Castell, amb el públic assegut i portant mascareta. Aquest tast de Fira Medieval, que està organitzat per l’àrea municipal de Turisme, amb la participació d’entitats surienques i comarcals tindrà lloc sense parades, tallers, ni artesans, però l’objectiu és que el certamen recuperi l’any vinent la seva plena normalitat.

Entre les activitats hi ha conta-contes, l’espectacle «Mirant la lluna» i danses jueves, a càrrec de Jueus de l’Aixada, titelles, l’actuació de la Coral Sòrissons de l’Escola Municipal de Música, de la Colla Infantil de Bastoners de l’Agrupació Sardanista, el ball de Cascavells dels Trabucaires del Tro Gros o una cercavila dels Geganters i Grallers del Poble Vell des de la plaça Clavé fins a l’Era del Castell.

La decisió de suspendre la Fira Medieval d’Oficis d’enguany va ser anunciada l’estiu passat per la incertesa que encara hi havia en aquell moment sobre l’evolució futura de la pandèmia, tenint en compte la forta intensitat que la cinquena onada va tenir a la vila i les dificultats de complir les restriccions vigents en aquells moments en un certamen que habitualment registra un elevat nombre de visitants i amb un públic bàsicament familiar.