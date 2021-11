El sommelier David Seijas i el celler Abadal aporten un nou concepte per acompanyar les postres i les sobretaules, el vi de foc. És un terme contraposat a un vi que pot ser competidor, el vi de gel, que rep el nou de vi de foc pel procés d'elaboració que té i la tradició catalana lligada a la cultura del foc. Aquest primer vi de foc del celler Abadal es comercialitza com a Flama. En aquests moments, amb una producció molt exclusiva, 258 ampolles, que es vendran a 75 euros. És la primera comercialització que se'n fa després d'un procés que va començar el 2016. Però en vindran d'altres i a preus, encara per determinar, però més populars, segons va assegurar ahir el director general del celler, Ramon Roqueta, que va anunciar que l'empresa està treballant perquè la propera primavera hi pugui haver al mercat un vi de foc, un Flama, per a totes les llars.

El vi de foc és una evolució del concepte del vi bullit, un producte de gran popularitat a les masies i cellers del Bages, però que ara estranyament es troba. L'elaboració s'inicia en el mateix punt del vi bullit, en el most no fermentat, i té un tractament inicial similar, fer-lo bullir perquè en el concentrat guanyi grau i dolçor, però al mateix temps té tota una reinterpretació conceptual que li arriba de la mà de David Seijas, reconegut sommelier que va treballar durant deu anys al Bulli de Ferran Adrià i després a la Bulli Fundation, Ramon Roqueta, enòleg i director general d'Abadal Origen, i Miquel Palau, enòleg d'Abadal.

Fa deu anys, aproximadament, Seijas va visitar la masia Roqueta a Horta d'Avinyó, l'origen dels actuals vins Abadal. A les plantes inferiors de la casa, amb vestigis del segle XII, el sommelier hi va descobrir gairebé un centenar de botes i va quedar impregnat del flaire del vi ranci que conserven. En aquell recorregut va trobar-hi maquinària pròpia de l'elaboració del vi de temps passats i va quedar enamorat d'unes bullidores d'aram on la família Roqueta explica que els besavis hi feien el vi bullit. Seijas va anar processant tota aquella informació i en un nou contacte va plantejar a Ramon Roqueta la possibilitat de treballar sobre aquell vi bullit. Ell que és fill de Seva i que considera el Bages "com la vinya més propera a casa" va començar a esbossar les idees, que compartides amb els responsables de les elaboracions dels vins Abadal van desembocar en el vi de foc.

El procés de creació es fonamenta en l'ancestre, en una vella recepta recuperada de Mercè Torrentó (del segle XIX), una tieta dels besavi que vivia a la mateixa masia, en la tradició del vi bullit i en el territori, sempre present en els productes Abadal. I un element que és el que dóna el nom, el foc, perquè flames, brases i espurnes formen part de la tradició del país i perquè aquest vi s'elabora a partir d'una bullició primària a partir de la llenya d'alzina i vi de la zona. Com diu Seijas, si tenim un vi de gel, també podem tenir un vi de foc, que parteixen de processos absolutament diferents.

Al vi bullit, beguda popular en altres èpoques, ara poc valorada, li calia una reinterpretació. I aquesta, Seijas, Roqueta i Palau li han donat a partir de com fer bullir el most (una part amb foc de gas més controlada i una altra en una barraca de vinya amb foc de troncs de fustes de la zona) i, també, a partir del pas d'aquest most bullit per unes botes que havien sigut de vi ranci, que es van buidar però conservant les mares, i que li aporten un nou concepte en aquell vi bullit, que tenia un alt contingut en sucres. El bull d'aquest del Flama és tranquil, asserenat en un foc de gas i més descontrolat en el de la barraca de vinya. Es bull en una olla de 50 litres d'acer inoxidable (s'ha abandonat la idea de fer-ho amb una bullidora perquè son d'aram i contenen coure, incompatible amb les exigències de salut del segle XXI) i el resultat final és un vi dolç de bon paladar, que e nas recorda els cítrics escarxats i en boca, destaca per l'equilibri de sucres, per la seva moderació, fet que li atorga més frescor i modernitat. I el vi ranci atorga un final particular.

Aquest vi neix, també, com una contribució del Celler Abadal a la commemoració dels 500 anys de l'estada de Sant Ignasi a Manresa, que tindrà lloc l'any que ve. Des de la gastronomia, el vi de foc vol ser un record de la cultura del vi del territori en temps pretèrits. El nou producte de la vinya que neix del Bages es diu vi de foc.