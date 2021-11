Potenciar la gastronomia amb producte de proximitat com a tret diferencial de la cuina que es fa al Bages respecte a la d’altres territoris, afavorir l’economia local amb proveïdors propers, i fomentar la sostenibilitat. Amb aquest objectiu s’ha posat en marxa la Cuina de Temporada de Tardor al Bages, de la mà de Bages Impuls i de mengemBages com a distribuïdor, i amb el suport del consell comarcal. Hi participen 17 restaurants de la comarca.

Es tracta de «posar en valor el producte de casa i donar sortida a la producció que es fa a la comarca», apunta el responsable de Bages Impuls, Ignasi Sala, mitjançant un treball en xarxa entre proveïdors i restauradors, que incorporaran a les seves cartes i menús amb productes de proximitat adaptats a cada temporada. Per facilitar la feina, mengemBages fa de mitjancer per proveir als restaurants els productes que sol·licitin «de manera que amb una sola comanda es pugui completar aquesta gestió» a través del seu magatzem central, explica Laura Escalé, sòcia de treball de Frescoop-mengemBages. Això evitarà als restaurants haver de trucar proveïdor per proveïdor i haver de recepcionar comanda per comanda.

Amb aquesta iniciativa ja s’hi està treballant des del 2017, però no ha estat fins a enguany que es materialitza. S’entén «com a concepte global tot l’any», apunta Sala, i l’objectiu és que s’hi vagin sumant restaurants. A partir d’aquí, de cara al 2022 es faria una promoció més acurada de la Cuina de Temporada, que ja tindrà distintiu propi, i es podrien incorporar noves propostes. De fet, la Cuina de Temporada al Bages ja es va estrenar a l’estiu amb la Festa del Tomàquet que es va fer el juliol. Va ser el tret de sortida de la Cuina d’Estiu, amb una participació de 15 restaurants, que ara s’ha pogut aconseguir ampliar.

Ara és època de bolets, de manera que el bolet serà un dels productes estrella de la Cuina de Temporada de Tardor, però també el moniato, les cols, o les castanyes... suggereix Sala, i recorda que a banda del producte de temporada hi ha tot un altre ventall de producte agroalimentari i de proximitat que es fa tot l’any, com el porc ral i de Palou, conserves, o altres tipus d’ofertes.

Un acte estrella per temporada

El desenvolupament de la Cuina de Temporada es vol lligar a una activitat en cada una i que serveixi com a tret de sortida o com a referent de cara a promoure la iniciativa.

A l’estiu, tal com ja s’ha fet enguany, l’acte estrella és la Festa del Tomàquet amb el sopar al Parc de la Seu que reuneix productors de tomàquet i hortalissa. Aquesta tardor s’hauria de celebrar la Nit del Turisme, si bé enguany no es farà, segons ha considerat l’organització, tenint en compte el context de pandèmia que encara hi ha malgrat la relaxació de les restriccions. De cara a l’hivern, la Cuina de Temporada tindrà com a activitat estrella el Sopar de Mestres Cuiners que s’havia celebrat anys enrere i que es voldria tornar a recuperar ja de cara a aquest hivern, i finalment, la primavera es vincularà a la Fira del Vi del Bages, Fira ViBa.