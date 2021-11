El grup municipal Fem Talamanca-AM (grup adscrit a ERC) ha presentat moció de reprovació a l'alcalde, Josep Tarín (Junts), després que s’hagi conegut la sentència de l’Audiència Provincial que el condemna a 1 any i 6 mesos de presó i 9 anys d'inhabilitació per un delicte d'ordenació del territori, a més d'una multa de 12 euros diaris durant 12 mesos. Segons la sentència, de la que Regió7 va informar el 13 d’octubre passat i que no és ferma, dóna per provat que, l'any 2016, l'alcalde va donar permisos i va permetre l'activitat de l'empresa Ibèrica del Papel Tisú SL, dedicada a fer productes de paper, en uns terrenys que tenien la classificació de no urbanitzables i la qualificació de sòl d'especial protecció agrícola. La sentència també condemna l'arquitecta municipal.

En la moció de reprovació, que es debatrà en el ple convocat per a aquest dijous, ERC (l’únic que hi ha a l’oposició, amb un regidor) exposa que «trobem a faltar un comunicat o explicació a la ciutadania del nostre poble sobre aquests fets», i remarca que «la transparència i el respecte a la legalitat vigent són principis que han de preservar en tot moment qualsevol administració pública. Qualsevol actuació de les administracions, i també la municipal, s'ha de sotmetre al compliment del principi de legalitat». I hi afegeix que «Talamanca no es mereix tenir cap membre del govern municipal acusat d'irregularitats. Necessitem un govern que faci valdre el bon nom de Talamanca i respecti als seus veïns i veïnes».

Per tots aquests motius, Fem Talamanca-AM demana a Josep Tarín que «faci un pas al costat i deixi els seus càrrecs al Ajuntament fins que no s'hagi resolt el recurs que s'està duent a terme i s'aclareixi que no està implicat en cap mena de fets delictius i es provi la seva innocència».

L'alcalde de Talamanca va anunciar que presentaria recurs.