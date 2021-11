Per primera vegada des que l’activitat educativa a les aules conviu amb la pandèmia, els centres educatius de l’àrea d’influència de Regió7 han tancat un balanç setmanal sense ni un sol grup confinat. Una situació que no s’havia donat ni un sol cop al llarg de tot el curs passat, ni tampoc en les set setmanes precedents de l’actual. Ha estat en el tancament de la vuitena quan s’ha arribat al nivell zero de quarantenes en grup (sí que hi ha alumnes confinats de manera individual).

La setmana anterior (la del 25 al 29 d’octubre) ja només hi va haver un grup confinat en un únic centre del Bages (amb una afectació de 25 persones que es van haver de quedar a casa). Però en la darrera, aquesta comarca s’ha afegit en el registre zero a les del Moianès, Berguedà, Solsonès, Anoia, Cerdanya, Alt Urgell i els municipis del Baix Llobregat Nord, que són les que conformen l’àrea d’influència d’aquest mitjà. L’únic matís és que, si considerem l’àrea administrativa d’Ensenyament de la Regió Central, que inclou també Osona, aquesta sí que va registrar encara dos grups confinats de dos centres diferents, amb una afectació d’un total de 65 persones. De fet, hi ha tres comarques de l’àrea de Regió7 que en el que portem del curs actual no han tingut ni un sol grup confinat, com són el Moianès, el Solsonès i l’Alt Urgell. La Cerdanya només va tenir res grups en quarantena entre la segona i la tercera setmana. I a l’Anoia sumen ara quatre setmanes consecutives a zero.

Cal tenir present que, atès els alts índex de vacunació, en aquest curs s’han modificat els criteris de confinament de les aules, molt menys estrictes que en el curs passat. A grans trets, ara, quan apareix un positiu, els alumnes que estan vacunats amb dues dosis no ha de fer quarantena si es fan un test farmacèutic i surt negatiu.