L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet estrena aquesta tardor una nova línia d’ajuts per a les entitats culturals del municipi aprovada en el marc del darrer ple. El consistori destinarà 10.000 euros a subvencionar les inversions de les entitats que hagin hagut d’afrontar durant tot aquest 2021 o bé que hagin previst per al primer trimestre del 2022. El teixit cultural podrà optar a la nova línia d’ajuts per cobrir les despeses per a la compra de material informàtic, mobiliari o instruments, per exemple.

L’Ajuntament té la intenció de mantenir aquesta línia d’ajuts de cara als pròxims anys i ampliar-la a altres entitats, més enllà de l’àmbit cultural. La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet valora en positiu poder oferir aquest suport en matèria d’inversions. Darrerament les entitats no han pogut tenir una activitat regular a causa de la situació de pandèmia, però, en canvi, s’han plantejat millores que ara podran quedar cobertes.