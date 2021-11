El Consell Comarcal del Bages ultima els detalls d’una nova cançó-manifest anomenada "Estimo la nit" que servirà per donar un impuls a la campanya comarcal de prevenció de la violència sexual el context de l'oci nocturn (Estima la nit). La iniciativa estrenarà una cançó de l’artista egarenca Mabel Flores que es pretén que esdevingui una cançó emblema en els actes i festes d’oci nocturn que es programin a la comarca a partir d’ara. La consellera de l’Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat del Consell Comarcal del Bages, Àdria Mazcuñán i Claret, explica que “volem que sigui la cançó inicial que soni a tots els concerts que es facin a la comarca perquè la gent la reconegui i se la faci seva”. La consellera afegeix que “la cançó servirà per fer explícit el compromís del municipi i de totes les persones assistents amb una festa lliure de qualsevol tipus de violències sexuals”.

Sessions de formació

La campanya Estima la nit manté les formacions per al personal tècnic i polític de les regidories de Cultura i Festes dels Ajuntaments de la comarca. Les sessions serveixen per donar a conèixer els detalls del Protocol davant les violències sexuals en espais públics d’oci a la comarca del Bages. El document, que es va presentar a principis d’any, té la voluntat d’impulsar la feina que s'està fent des dels ajuntaments, serveis i entitats del Bages, per millorar-ne l’abordatge i la coordinació en el marc de les violències sexuals.

La cançó-manifest es presentarà públicament en el marc dels actes del 25 de novembre al territori. En concret, es podrà escoltar per primera vegada a Sant Fruitós de Bages el 20 de novembre al Teatre Casal Cultural, a les 8 del vespre. L’artista Mabel Flores acaba de presentar el seu darrer single "Mujer incendio" com a carta de presentació del seu segon treball Meraki, un àlbum amb deu cançons que són una barreja de la cançó d’autor i del so mestís.