Cardona té obert fins a aquesta setmana uns nous ajuts per l’arranjament d’habitatges de persones grans i persones amb diversitat funcional. Les subvencions s’atorgaran en forma de millores i ajudes tècniques en obres a realitzar en els domicilis de les persones beneficiàries. L’import mig per intervenció no podrà excedir els 2.100 euros. Entre altres requisits, l’habitatge objecte de les actuacions ha de ser el domicili habitual de la persona beneficiària i on estigui empadronada. El termini de presentació finalitza aquest divendres a les 2 de la tarda. El programa té la finalitat de promoure l’autonomia personal d’aquestes persones, garantint les condicions d’accessibilitat, seguretat, higiene, habitabilitat o eficiència energètica mínimes dels habitatges objecte de les intervencions.