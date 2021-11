El Departament d’Educació i l’Ajuntament de Navàs han fet un nou pas per definir el futur mapa educatiu del municipi que ha de sorgir de la integració dels centres concertats a la xarxa pública. Aquest dilluns les dues parts van fer la primera reunió de la taula local de planificació educativa on el departament, tot i el retard en la posada en marxa del procés, va refermar el seu compromís de dissenyar una oferta formativa 100% pública en totes les etapes educatives de cara al curs vinent.

Les eleccions del mes de febrer passat, que van portar canvis a la conselleria d’Educació, i el període de transitorietat que viu el Bisbat de Solsona (propietari de l’Escola Diocesana) han fet endarrerir les negociacions per definir el futur educatiu de Navàs, que el curs vinent hauria de tenir tota l’oferta educativa pública en virtut del preacord que van signar l’Ajuntament, Educació i la titularitat de l’Escola Diocesana de Navàs per integrar a la xarxa pública el Col·legi Sant Josep i l’EDN, els dos centres concertats que hi ha actualment al municipi.

Ara, s’ha celebrat la primera reunió de la taula local de planificació educativa que va aprovar l’Ajuntament de Navàs l’estiu passat, a petició del departament d’Educació, i que té el repte d’integrar la formació dels dos centres concertats, l’EDN i el col·legi Sant Josep, amb la resta de centres educatius públics: l’Institut Escola Sant Jordi i la llar d’infants municipal Quitxalla.

Una trobada per resoldre dubtes

En aquesta primera trobada, l’Ajuntament va traslladar als Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central les inquietuds, el dubtes i les impressions que van sorgir de la reunió de la comissió de participació celebrada la setmana passada, i on hi ha representants del govern, de l’oposició, del professorat, de les direccions dels centres públics i concertats i de les famílies.

Segons l’alcalde de Navàs, Genís Rovira (CUP), a la reunió de dilluns «vam expressar la màxima preocupació que tenim que és el temps i la incertesa de si és possible la integració el curs vinent». En aquesta línia, assegura que «ens van donar una certa tranquil·litat» perquè els serveis territorials «ho tenen com una prioritat». Segons Rovira, el departament es va mostrar «decidit a tirar endavant la integració de cara al curs vinent i ha engegat la maquinària per fer-ho possible».

Tot i que encara no hi ha cap acord signat, els serveis territorials també els van assegurar que «estan en negociacions amb el bisbat» per a l’ús dels equipaments. En aquest sentit, el consistori va insistir en la necessitat d’adquirir els edificis dels centres concertats que passaran a ser públics. «Fins que no hi hagi un acord entre el bisbat i el departament i se sàpiga amb que podem comptar es fa difícil parlar de la resta». Per tot plegat, l’alcalde fa una valoració «moderadament optimista».

El proper pas, mentre el departament va treballant en els equipaments, serà reunir de nou la comissió de participació per exposar els temes tractats a la taula d’aquest dilluns, una trobada que «es farà el més ràpid possible», probablement aquesta mateixa setmana o la vinent. Segons Rovira, «la idea és que la comissió de participació arribi a unes conclusions satisfactòries per tothom pel que fa al projecte educatiu i portar-les a la taula de planificació» perquè el departament decideixi el model que s’acabarà aplicant.

En definitiva, si la integració de centres es vol posar en marxa el curs vinent, caldrà accelerar la planificació per resoldre tots els interrogants oberts sobre els equipaments i la cohesió dels projectes educatius.