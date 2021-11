L’Ajuntament de Santpedor ha fet un primer pas per comprar l’edifici del Celler Cooperatiu, actualment propietat del Sindicat Agrícola. En un ple celebrat aquest dimarts, el consistori ha donat llum verd a una modificació de crèdit que ha de permetre fer front a l’adquisició de l’històric immoble. L’acord va aprovar amb 12 vots a favor (ERC, JxS, CUP, PM) i l’abstenció de SECP.

El Celler Cooperatiu de Santpedor, declarat Bé Cultural d'Interès Local, està situat a la plaça del Sindicat i es va construir l’any 1922 gràcies a l’esforç dels socis del Sindicat Agrícola de Santpedor, que hi van contribuir tant amb el capital de les seves accions com amb la mà d’obra. El celler es va estrenar per la verema de 1923 i va ser el primer celler cooperatiu del Bages a posar-se en marxa, seguit pel de Salelles (1927) i el d’Artés (1935).

L’edifici del Celler Cooperatiu de Santpedor és una nau rectangular coberta amb encavallada de fusta i planxes de fibrociment a dues vessants. La nau central es manté intacta des de la dècada de 1980, quan el celler va cessar l’activitat, mentre que les naus laterals continuen funcionant, una acull les oficines del Sindicat i a l’altra s’hi concentren els locals d’algunes entitats del poble.

Els usos d’aquest espai es definiran en un futur projecte que tindrà en compte el patrimoni històric del poble i el món del vi com a eix vertebrador.

Altres temes del ple

En el mateix ple municipal es va aprovar la convocatòria i les condicions d’accés als ajuts per al manteniment de l’habitatge a persones de Santpedor, per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la covid-19 i atendre diferents situacions de vulnerabilitat econòmica. I també destinar un total de 20.000 euros a aquests ajuts, que tenen per objectiu per donar suport a famílies en matèria de subministraments bàsics, pagament de lloguer o quotes hipotecàries, ajuts per deute de rendes de lloguer o per atendre situacions de risc de pèrdua de l’habitatge habitual i permanent.

D’altra banda, el consistori va acordar declarar ahir per unanimitat obra d’especial interès o utilitat municipal les obres d’arranjament, millora i embelliment de façanes i cobertes d’una finca del carrer del Vall.

Una moció sobre la plusvàlua i una sobre la nova llei de barris

En aquest ple ordinari de novembre, l’Ajuntament de Santpedor va debatre dues mocions. La primera, presentada per Santpedor En Comú Podem (SECP) i aprovada per unanimitat, instava al departament de drets socials de la Generalitat a impulsar polítiques de rehabilitació integral de barris, viles i àrees urbanes, encarant una nova etapa de la Llei de barris.

La segona moció debatuda, presentada pel grup municipal d’ERC, era en relació amb la sentència que anul·la el mètode de determinació de la base imposable de la plusvàlua municipal. La moció, que es va aprovar per 10 vots a favor (ERC, JxS i CUP) i 3 abstencions (PM i SECP), exigeix al govern espanyol que assumeixi la responsabilitat de la pèrdua d’ingressos que puguin tenir les hisendes locals com a conseqüència de la inactivitat legislativa en la regulació de l’impost i insta la creació d’un fons extraordinari per a indemnitzar els ajuntaments.