L’Escola Llissach de Santpedor, juntament amb l’Escola La Gleva de les Masies de Voltregà, han iniciat un projecte de col·laboració amb entitats vinculades amb l’àmbit de la salut mental per treballar-ne la prevenció i la detecció primerenca entre els alumnes, així com les mesures de tractament de possibles addiccions. L’objectiu és abordar una de les conseqüències de la pandèmia, com és la crisi en l’àmbit de la salut mental que afecta la població més jove, de manera que el gabinet psicològic de les dues escoles afrontarà la qüestió amb tallers, cursos de formació per a pares, i amb un increment de les observacions psicològiques de l’alumnat en situació de risc.

«Amb aquestes mesures, quan el cas es derivi als serveis externs de l’escola, disposarem d’un servei d’atenció més acurada que permetrà una actuació més ràpida i eficaç», apunta el director de l’Escola Llissach, Ferran Riera, entenent que «és una crisi davant de la qual l’escola s’ha d’implicar per ser un element de col·laboració important». I és que «els joves i adolescents es passen gran part del temps en els centres i aquí podem oferir un servei cabdal en la prevenció, observació i acompanyament d’aquestes patologies».