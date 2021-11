La plataforma d’afectades per la hipoteca i el capitalisme (PAHC) denuncia «inacció» per part de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada per resoldre casos «especialment vulnerables» de famílies que no disposen d’aigua corrent, i per a les quals els afectats i l’entitat ha demanat que se’ls faciliti comptadors socials. Es tracta d’una fórmula que permet la contractació provisional del subministrament d’aigua a les persones en situació de risc d’exclusió residencial amb la finalitat de donar aigua de manera provisional mentre ocupant i propietat gestionen els tràmits per acordar un lloguer social. En el cas concret de Sant Joan, segons ha posat de manifest aquest dijous al matí en una acció de protesta realitzada davant la casa consistorial, segons ha explicat Lídia Soler, portaveu de la PAHC, «ara mateix tenim dues famílies, una amb quatre fills i l’altra amb dos, un dels quals amb una discapacitat reconeguda, a qui se’ls va tallar l’aigua fa mesos. Estem parlant de famílies vulnerables, amb menors al seu càrrec, i que l’okupació dels seus pisos és de grans tenidors, motiu pel qual és impossible tramitar un comptador d’aigua».

La PAHC esposa el cas de dues famílies "una amb quatre fills i l’altra amb dos, un dels quals amb una discapacitat reconeguda, a qui se’ls va tallar l’aigua fa mesos"

Segons Soler, la plataforma es va reunir amb l’Ajuntament «el mes de juny passat» per tractar aquests casos, «i veure quines solucions es podien trobar, Hi ha més famílies en situació de risc, i el que demanàvem era tramitar comptadors socials». La portaveu deia que «el consistori hi va posar bones paraules, bona predisposició, però cinc mesos després no hi ha res, no s’han mogut. I el pitjor d’aquest immobilisme és que en aquest temps transcorregut hi ha hagut més casos de talls d’aigua».

L’entitat qualifica de «vergonya» que «Aigües de Manresa, que gestiona el servei per a l’Ajuntament de Sant Joan, talli el subministrament a famílies, i que el consistori de Sant Joan permeti que això es porti a terme als ciutadans del seu poble. No ho entenem, tothom té dret a tenir aigua. L’empresa i l’ajuntament es van passant la pilota, i al final el que tenim són famílies sense aigua».

En aquest sentit, la portaveu de la PAHC ha requerit públicament a l’Ajuntament santjoanenc que «es posi les piles i garanteixi que els veïns i veïnes del poble puguin disposar dels serveis bàsics sense talls de subministrament, perquè també hi ha casos en què se’ls està deixant sense llum». Lídia Soler hi afegia que en el cas d’aquest municipi «tenim antecedents, perquè l’Ajuntament de Sant Joan, en el context de la pandèmia, mentre altres consistoris de poblacions més petites sí que es van moure per posar comptadors socials, en aquest cas no ho va fer. En pandèmia, ni tan sols en confinament no va posar comptadors d’aigua social als veïns i veïnes que ho requerien, que no tenien aigua en una situació tan extrema per al seu abastiment».

D’altra banda, la portaveu de la PAHC va incidir en què durant les últimes setmanes «ens han arribat a l’assemblea dues ordres de desnonament i en segueixen arribant. També en aquest municipi l’Ajuntament ha de tenir clar que hi ha una problemàtica de crisi habitacional, hem detectat que a Sant Joan hi ha unes pujades molt bèsties de lloguer, que és inviable fer-hi front». I hi afegia que «nosaltres sempre hem tingut la voluntat de donar a conèixer les situacions i d’arribar a acords per trobar-hi solucions, però a l’altre costat hi trobem inoperància».