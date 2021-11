L’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, i la regidoria de Medi Ambient, Anna Maria Sala, han intensificat les reunions amb l’empresa de neteja viària del municipi per tal de millorar i reforçar el servei. Des del consistori han traslladat algunes queixes veïnals i de comerciants per la deficiència del servei de neteja viària de les darreres setmanes, especialment als carrers del centre històric. Per aquest motiu, s’ha acordat amb l’empresa que presta el servei, Jaume Oró, un pla de xoc per intensificar la neteja als carrers del municipi.

Segons fonts municipals, el pla de xoc acordat intensificarà notablement la higiene als carrers del centre històric amb la incorporació d’una neteja setmanal amb una màquina d’hidropressió. També s’incrementarà la neteja manual als carrers comercials, ampliant el que actualment ja es realitza en tots aquells racons on les màquines no hi poden accedir. El mateix pla també inclou un control i seguiment setmanal en matèria de neteja.

Actualment, el contracte de neteja viària està finalitzat i en pròrroga, amb maquinaria obsoleta fet que comporta reiterades avaries. Amb el nou contracte es preveu ampliar el servei, incorporar maquinària nova i amb tecnologies més eficients que permetran una millora important del servei.

Comissió de seguiment i atenció ciutadana

L’Ajuntament també preveu la creació d’una comissió de seguiment en matèria de neteja viària, que es reunirà com a mínim de forma mensual per valorar l’impacte i els resultats. Aquesta comissió tècnic-política estarà encapçalada per la regidora de Medi Ambient, Anna Maria Sala, representants de l’empresa de neteja, de la UBIC i de l’Associació de Veïns de Cardona.

Per tal de detectar possibles mancances del servei de neteja així com qualsevol queixa o comentari, s’ha obert una nova eina de comunicació amb la ciutadania a través de l’adreça electrònica cardonaneta@cardona.cat.