L’alcalde de Talamanca, Josep Tarín (Junts), es declara «innocent» de la condemna per delicte d’ordenació del territori per part de l’Audiència Provincial, que ja ha recorregut al TSJC, i no farà el pas al costat que li reclama Fem Talamanca, vinculat a ERC i únic partit a l’oposició.

Tarín diu que no té cap intenció de plegar perquè «la sentència no és ferma, i fins que no ho sigui no es prendran decisions». Així ho va exposar en un ple ahir al vespre en què es va debatre molt breument una moció de reprovació impulsada per Fem Talamanca, i que no va prosperar perquè només hi va votar a favor el seu únic regidor, Pierre Astor, enfront dels 4 de Junts. Astor va justificar la presentació de la moció «per responsabilitat democràtica» davant la sentència, que condemna Tarín a un any i mig de presó i 9 d’inhabilitació, i a una multa de 12 euros diaris durant 12 mesos. Des d’ERC «no li demanem que deixi l’Ajuntament, però si l’alcaldia», apuntava ahir Astor, i posava com a referència «altres casos en què ja s’ha fet tan sols per una sospita o per aparèixer en uns papers».

Els fets de què s’acusa Tarín es remunten a l’any 2016 quan, segons la sentència, Tarín va permetre l’activitat de l’empresa Ibèrica del Papel Tisú SL en uns terrenys no urbanitzables i d’especial protecció agrícola, per la qual cosa hauria incorregut en un delicte urbanístic d’ordenació del territori per les responsabilitats que tenia com a alcalde.

Tarín nega que estigui davant d’un cas de corrupció. Recorda que l’Ajuntament es va limitar a donar una llicència d’obra menor a l’empresa per unes obres de reparació i manteniment d’una nau que ja existia, i que tan bon punt es va saber que l’empresa havia iniciat una activitat incompatible amb la prevista «es va parar i es van iniciar els corresponents expedients».

Astor, que ahir va tenir el suport de companys comarcals del partit, diu que «estarem expectants».