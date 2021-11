El ple municipal de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha aprovat aquest dijous per unanimitat un protocol local d’actuació davant les violències sexuals en espais públics d’oci. Amb aquesta aprovació, el municipi és un dels primers a la comarca en tenir el seu propi pla d’intervenció. Cal tenir present que el Consell Comarcal del Bages té el seu propi protocol, al qual la majoria de municipis de la comarca s’adhereixen.

Segons la regidora d’Igualtat Elia Tortolero «per nosaltres era una prioritat poder tenir un protocol que s’ajustés a la realitat del municipi, a les nostres pròpies festes i activitats i que en aquest hi tinguessin molt a dir les entitats del poble, ja que treballar en xarxa és l’única opció per abordar les violències sexuals en espais d’oci públic, que és un dels contextos socials on aquest tipus de violència es manifesta en un alt context i amb una alta impunitat i tolerància».

Els objectius del protocol són fer un treball transversal i conjunt per a l’abordatge de les violències sexuals; disposar d’una eina coneguda per tots els agents del poble (tècnics, polítics i entitats) per abordar els casos de violència sexuals; i incorporar la mirada LGTBI per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada a través de la regidoria d’Igualtat organitzarà un acte el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, al Mas Sant Joan on es farà la presentació del protocol i seguidament hi haurà una actuació per part de Nadia Pessarrodona, creada per aquesta ocasió.

La Macroenquesta Estatal de Violència envers la dona assenyala els espais públics, 32,0%; els espais d’oci, 17,8% i el transport públic, 8,0% com el segon, tercer i quart lloc on s’han patit violències sexuals per part de no-parelles.