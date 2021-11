Súria condicionarà les instal·lacions de quatre parcs infantils del municipi i els seus entorns que hi ha ubicats tant al centre urbà com a diferents barris de la vila. L'Ajuntament ja ha tret les obres a licitació, que consistiran en la instal·lació de nous jocs infantils i el condicionament dels espais per garantir l’accessibilitat i la plena seguretat dels infants. Un cop comencin, l'execució és previst que s'allargui uns quatre mesos.

Els parcs infantils inclosos en aquest projecte són els de la plaça de Sant Joan, Parc Municipal Macary i Viader, i els dels barris de Joncarets i Salipota (banda sud del carrer Pompeu Fabra). El pressupost previst de les obres és de 208.753 euros. Cadascun d’aquests parcs comptarà amb nous jocs infantils que substituiran els actuals, d’acord amb les possibilitats que ofereix la superfície disponible. Aquests nous elements dels parcs infantils disposaran d’una placa informativa sobre l’edat òptima d’utilització i les mesures de prevenció i seguretat per a la seva utilització.

Aquest projecte de millora ha estat coordinat pels serveis tècnics de l’àrea municipal d’Urbanisme, tenint en compte especialment la situació general dels parcs i les necessitats de renovació existents. Els parcs infantils dels barris de Joncarets i Salipota es renoven a petició de les respectives associacions de veïns, dins dels pressupostos participatius de l’Ajuntament. Tot plegat s'afegirà a les millores que s'han fet en els darrers anys en parcs d’altres barris de la vila, també dins dels pressupostos participatius.