L’aplicació per a la gestió de sortides de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) d’Artés, Calders i Monistrol de Calders és un dels 10 projectes presentats per les ADF que opten a un dels Premis de prevenció d’incendis forestals convocats per la Diputació de Barcelona, que enguany arriben a la 25a edició.

El veredicte i l’acte de lliurament dels guanyadors que opten a un d’aquests premis tindrà lloc dissabte vinent, 20 de novembre, a partir de les quatre de la tarda, i es podrà seguir en directe a través del Canal YouTube de la Diputació de Barcelona amb un format de programa televisiu.