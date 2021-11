La remodelació del pati de la llar d’infants l’Estel i la construcció d’una pista pavimentada per a la pràctica esportiva són les dues propostes que han guanyat la tercera edició dels Projectes Participatius d’Avinyó, que han posat a votació un total de vuit propostes, 5 d’entitats i 3 de particulars. Els dos projectes, que estan dotats amb uns 15.000 euros cadascun, seran una realitat de cara al proper any.

La tercera edició dels Projectes Participatius d’Avinyó, que per primer cop han incorporat la possibilitat de votar online amb l’aplicació eAgora, ha tingut una participació del 12,4%. Del cens de 1.995 persones de més de 16 anys empadronades al municipi, n’han votat un total de 248, 130 de les quals ho han fet de manera presencial i 118 digitalment.

Els projectes es dividien en dos blocs segons si els havien presentat entitats o particulars i es podien votar com a màxim dues opcions de cada modalitat. Pel que fa a les entitats, la proposta presentada per l’AMPA de la llar d’infants l’Estel, de transformar el pati del centre en un espai educatiu basat en la proposta dels patis naturals, ha estat l’opció que s’ha imposat, amb 93 vots. Segons el projecte presentat, «l’objectiu de la transformació del pati és enriquir les activitats diàries d’aprenentatge, potenciar la curiositat, descobrir les capacitats de cada infant i potenciar la relació entre infants de diferents edats».

Quant als projectes presentats per particulars, l’opció guanyadora ha estat la construcció d’una pista pavimentada a l’aire lliure per a la pràctica esportiva, al carrer de Sant Joan. Aquest projecte dotarà Avinyó d’una nova pista pavimentada de 19 metres de llarg per 18 metres d’amplada, aproximadament. A l’interior hi haurà marcada mitja pista de bàsquet i una cistella, i la voluntat del nou equipament és que pugui ser utilitzat tant per a la pràctica del bàsquet com per al patí, esport molt en auge aquests darrers temps a Avinyó. En aquest cas, el projecte ha tingut 111 vots.

En aquesta edició s’havien presentat un total de 8 propostes, 5 d’entitats i 3 per iniciativa ciutadana particular. La restauració dels gegants vells, el condicionament d’un mirador a la riera Gavarresa, la coberta del camp de futbol, l’habilitació de nous espais per a l’aula de música, condicionar un espai Agility i música per a tothom eren la resta de propostes presentades.

Ara, el ple municipal de l’Ajuntament d’Avinyó haurà de ratificar els resultats de la votació i aprovar la dotació pressupostària per tirar endavant els dos projectes guanyadors. Aquesta ha estat la tercera vegada que Avinyó ha votat els projectes participatius. En la primera edició, el projecte guanyador va ser la transformació del pati de l’Institut Escola Barnola i, en la segona, les propostes que es van imposar van ser unes noves passeres de la Gavarresa i un parc per a tothom, que en tots els caos ja han estat executades.