Santa Maria d’Oló ha començat aquesta tardor les obres al Centre Recreatiu amb l’objectiu de convertir-lo en un espai polivalent que aculli diferents activitats socials i culturals del poble. Es tracta d’un edifici d’estil noucentista de l’any 1940 que alberga un antic teatre, actualment en desús perquè incompleix diferents requeriments normatius. La idea és enderrocar l’estructura, conservant només la façana, per tal de construir un centre d’usos múltiples.

Els primers treballs

Els treballs de rehabilitació van a càrrec de l’empresa constructora Solid Building i tenen un termini d’execució d’un any. «La primera actuació s’ha centrat en el buidatge de l’interior de l’edifici», explica l’alcalde de Santa Maria d’Oló, Xavier Baraut. També s’intervé en la retirada de la coberta, de bigues de fusta, i amb planxes de fibrociment.

La falta d’aïllament d’aquest material, la humitat de les parets de la zona dels camerinos o la inadequació de l’accés per a persones amb mobilitat reduïda són algunes de les mancances que presentava l’edifici, de titularitat pública, i el motiu pel qual ja fa temps que es va començar a plantejar i a dissenyar la seva remodelació.

Davant l’incompliment de diversos requeriments normatius, el centre va deixar d’acollir representacions teatrals l’any 2015, «i durant aquests últims temps només s’hi celebraven activitats de petit format, com ara balls de saló», apunta l’alcalde, Xavier Baraut.

Un nucli d'entitats

Amb l’objectiu de no desaprofitar un edifici inclòs a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, el consistori va començar a plantejar els possibles usos. «La proposta de conservar la configuració de teatre es va desestimar perquè suposava un alt cost, i més tenint en compte que l’Espai Hemalosa disposa d’un gran auditori que acull tota mena d’actuacions», afirma l’alcalde.

En aquest sentit, el govern local va considerar que l’equipament podria esdevenir un nucli on confluïssin les entitats del poble, «ja que el Centre Recreatiu es troba a l’Avinguda Manuel López, una zona molt ben comunicada dins del municipi de Santa Maria d’Oló», posa en relleu Baraut.

Actualment, l’edifici té una planta baixa en què s’ubiquen el vestíbul, la platea i l’escenari, així com un espai de bar i taquilla. A la primera planta hi ha l’amfiteatre, la sala de l’antic projector de cinema i un espai destinat a magatzem. «La reforma de l’edifici serà integral amb l’objectiu de crear dues plantes compartimentades en diverses sales, amb una terrassa a la primera planta integrada a l’estructura», detalla l’alcalde.

Diversos usos

D’aquesta forma, la planta baixa tindrà un despatx, tres sales i un espai polivalent que serviran per acollir l’activitat de l’Escola de Música. A la mateixa planta, s’ubicaran dues sales de reunions per a les entitats del municipi. Al pis superior, hi haurà un espai per als estudis de ràdio, que tindran una cambra per les gravacions, un espai reservat al tècnic i una sala d’espera per als convidats. La primera planta també disposarà d’una zona de reunió per als monitors del cau del poble i dues sales polivalents perquè els infants puguin jugar, que tindran accés al terrat.

Un dels motius que impulsa al consistori a tirar endavant les reformes és la conservació d’un espai amb interès artístic. La façana, un dels elements més característics de l’edifici, es conservarà.

De la mateixa forma, es restaurarà el paviment hidràulic de la planta baixa i es guardarà com a record l’antic projector de cinema en una sala del centre. El cost total de l’obra és de 785.500 euros. Una part del finançament del projecte forma part d’una subvenció de 370.000 euros concedida a través del Pla Únic d’Obres i Serveis corresponent al període 2020-2024. A més, també s’hi destinen 330.000 euros procedents de la Diputació de Barcelona. La resta del pressupost l’aporta l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló.