La celebració del Tast de Fira Medieval ha retornat l’esperit del certamen al Poble Vell de Súria durant aquest cap de setmana, amb actuacions, espectacles, conta-contes, tallers, animació infantil i altres activitats. El programa d’actes ha acabat aquest diumenge 14 de novembre al vespre amb un espectacle de música i foc del grup Sübitus i la presentació d’un vídeo amb imatges de les darreres edicions del certamen. L’objectiu d’aquest Tast era mantenir viu l’ambient de la Fira Medieval d’Oficis, que ha hagut de ser suspesa per segon any consecutiu a causa de les dificultats generades per la covid, especialment durant els mesos en què habitualment es desenvolupen els preparatius per a la seva organització.

El Tast de Fira Medieval ha comptat amb la participació de l’Agrupació Sardanista, Agrupament Escolta i Guia Joan Ros, Casal de la Dona, Coral Sòrissons de l’Escola Municipal de Música, Geganters i Grallers del Poble Vell, Societat Coral La Llanterna, Trabucaires del Tro Gros i Jueus de l’Aixada. El programa d’actes s’ha completat amb l’esmentada actuació del grup Sübitus i del titellaire Lluís Bosch. La majoria d’actuacions han tingut lloc a l’Era del Castell, amb el públic assegut i amb mascareta. Coincidint amb el desenvolupament del Tast de Fira Medieval, s’han obert al públic el Centre d’Interpretació del Castell i l’Església del Roser. L’organització del Tast ha estat coordinada per l’àrea municipal de Turisme.

L’Ajuntament de Súria expressa el seu agraïment a totes les persones i entitats que han fet possible aquest Tast de Fira Medieval, i reitera el seu compromís a recuperar l’any vinent la Fira Medieval d’Oficis en la seva plenitud si la situació sanitària es manté en una situació de normalitat.