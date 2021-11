L’escola la Serreta de Santpedor, que funciona en barracons des que es va crear, disposarà aquest mateix estiu de l’edifici definitiu que espera. Així ho ha confirmat a aquest diari el departament d’Educació, que preveu acabar l’obra a final del curs 2021-2022, si bé no ha concretat quan es podria posar en servei.

Els treballs van començar ja fa pràcticament un any en uns terrenys del carrer Prat de la Riba en confluència amb el carrer Pau Casals, molt a prop de les cargoleres actuals, que l’Ajuntament va cedir en el seu dia a la Generalitat. En aquest temps, s’han executat els fonaments, i ja s’ha fet tota l’estructura i cobertes del futur aulari i els corresponents vestidors. Ara les obres es concentren en els tancaments de façana, en els paviments i en els tancaments interiors, i finalment es construirà el gimnàs, en paral·lel a l’acabament de les instal·lacions, l’aulari i els vestidors, a les tasques de fusteria, i al tancament perimetral del pati. Un cop acabat, caldrà fer tot el trasllat de mobiliari i del material de les actuals cargoleres al nou edifici, amb la idea de posar-lo en servei tot sencer i ja es puguin desmantellar els barracons.

Per la seva banda, l’Ajuntament ja ha iniciat la tramitació per a les obres d’urbanització que hi ha pendents a la perllongació del carrer Pau Casals, i que preveu executar a començament d’any.

Un cop construït, el futur equipament es mantindrà amb una sola línia educativa. Serà un edifici de 2.320 metres quadrats i amb capacitat per a uns 225 alumnes distribuïts bàsicament en un espai de planta baixa més un pis, si bé tindrà fins a tres nivells en alguns punts per adequar-se al terreny. L’educació infantil disposarà de tres aules, serveis, aula de psicomotricitat, tutoria i magatzem. A primària hi haurà 10 aules (les dels 6 cursos i les de desdoblament, reforç, una d’específica i una d’informàtica), a banda de cuina, magatzem, lavabos i les zones comunes (amb un espai polivalent amb vestidors, magatzem i un escenari). També hi haurà una àrea d’administració, consergeria i per a l’AMPA.