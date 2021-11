L’Ajuntament de Cardona ha aconseguit mobilitzar més d’una quarantena d’habitatges particulars que estaven fora del mercat perquè estiguin disponibles a la borsa de lloguer, un servei que es proporciona des de l’Oficina Local d’Habitatge i que es va començar a activar abans de la pandèmia. De fet, pràcticament la meitat d’aquests immobles, una vintena, s’ha captat entre els mesos de gener i octubre d’enguany i, segons han concretat fonts del consistori, actualment compta amb una cartera total de 42 habitatges. Per altra banda, s’han realitzat una desena de nous contractes d’arrendament, amb 32 contractes d’arrendament vigents. Mitjançant aquesta Oficina Local d’Habitatge el que fa l’Ajuntament de Cardona és, d’una banda, ajudar tots aquells cardonins que busquen pis a trobar-ne a un preu adequat i, d’altra banda, oferir cobertura legal als propietaris perquè no tinguin recels per posar el pis dins del mercat del lloguer.

Aquest servei té una borsa de lloguer amb la qual pretén assolir un doble objectiu: donar sortida als pisos buits del municipi, sobretot al nucli antic i a la Coromina, i aconseguir així una oferta nombrosa i assequible perquè els joves disposin d’habitatge per quedar-se a Cardona i, alhora, captar famílies que ajudin a redreçar una dinàmica poblacional que des de fa anys va a la baixa.

Per fer-ho, l’Oficina Local d’Habitatge ha concedit 16 nous ajuts de lloguer, amb imports que oscil·len entre els 800 i 1.200 euros, en funció de la ubicació de l’habitatge.

Dins d’aquest objectiu, el passat mes d’abril també es va impulsar la campanya Una nova vida, per fer una crida a viure i treballar al municipi. En aquest context, segons les mateixes fonts, s’ha fet assessorament a una trentena de persones interessades a anar a viure a Cardona, dels quals s’han formalitzat cinc contractes d’arrendament.

L’alcalde, Ferran Estruch, valora que «tot i que encara hi ha molta feina a fer, ens situem en bones dades per consolidar i millorar l’oferta d’habitatge al municipi».