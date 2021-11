Gairebé 730 alumnes de dos instituts i setze escoles de primària del Bages i el Moianès participen aquest any als Projectes Compartits sobre residus que organitza el Consorci del Bages per a la gestió de residus conjuntament amb el Camp d’Aprenentatge del Bages. Durant tot el curs, els centres inscrits treballaran de forma transversal sobre els residus i participaran en visites al Parc del Secà, al Parc ambiental i a deixalleries i faran tallers sobre propietats dels materials, les 3R i reciclar oli fent sabó.

Durant el primer trimestre del curs es realitza una trobada de coordinació amb tot el professorat dels centres que hi participen i es decideix una acció inicial que motivi l’alumnat a fer-se preguntes, a indagar sobre recursos i residus i que dona peu a començar les activitats amb els centres educatius, que es fan durant el segon trimestre. Per finalitzar els Projectes Compartits es realitza un acte de cloenda amb l'alumnat i una avaluació i valoració del desenvolupament dels projectes.

En el cas dels instituts es treballen projectes més concrets: 60 alumnes de 2n d'ESO de l'Institut Navarcles investigaran sobre la degradació dels plàstics, projecte que es realitza per tercer any consecutiu; i 150 alumnes de 2n d'ESO de l'Institut Lluís de Peguera, on es consolida la prova pilot que es va realitzar l’any passat, treballaran sobre "Manresa, un ecosistema en equilibri?" per analitzar paràmetres com l'energia, la mobilitat, el consum, els residus, l'aigua i la biodiversitat a la ciutat.

En relació a aquest projecte, des del Camp d’Aprenentatge del Bages es va posar en marxa un grup de treball amb la idea de poder oferir, més endavant, els Projectes Compartits a més centres de secundària de la comarca.