L’Ajuntament de Santpedor presenta un programa d’actes per fer visible la lluita contra la violència masclista, coincidint amb el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones. La campanya del 25N porta el lema ‘L’amor no t’ha de prendre la vida’ i està impulsada des del Consell Comarcal del Bages amb l’objectiu de reivindicar les relacions sanes i lluitar contra la violència masclista.

El tret de sortida dels actes del 25N serà la cantada que oferiran els alumnes de l’Escola Municipal de Música de Santpedor, el proper dimarts 23 a les 18.30h a la plaça Gran U d’Octubre. Seguidament es podrà veure el micro-teatre ‘Temps d’espera’, interpretat per Judit Saula i Anabel Totusaus.

El mateix dijous 25 de novembre, a les 19.30h es farà l’acte institucional a la plaça Gran U d’Octubre amb la lectura del manifest a càrrec de la regidoria d’Igualtat i posteriorment les persones assistents podran participar en una performance reivindicativa amb l’actuació de percussió dels Batukd’Or i amb la col·laboració del Lokal de la Vila.

El diumenge 28 de novembre s’ha programat l’actuació teatral ‘Només una vegada’ amb la companyia ACR Fals. Serà a les 18.30h al Convent de Sant Francesc i posteriorment es farà un debat a càrrec del SIAD del Consell Comarcal del Bages.

Finalment, el dilluns 29 de novembre els alumnes de 4t d’ESO de l’Institut d’Auro participaran a un taller per reflexionar sobre les relacions titulat ‘Amor patriarcal, revisant els nostres vincles’.

La regidora d’Igualtat, Núria Martínez Amat, assenyala que “el 25N ha de ser una jornada reivindicativa, per deixar clar que no s’accepta cap tipus de violència, com de conscienciació a la ciutadania que hi ha diferents tipus de violència i cap d’elles ha de ser acceptada”. Martínez Amat assegura que “també és una jornada d’acompanyament a les víctimes que estan patint aquesta violència”.