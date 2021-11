Cardona disposarà properament d'una nova proposta al més pur estil scape room per donar a conèixer el seu patrimoni. Es tracta del VisitEscape, una aplicació per a mòbils disponible per a iOS i Android, que ofereix una nova manera de visitar llocs turístics emblemàtics mentre es resol un misteri. La informació es basa en les curiositats més sorprenents de cadascun dels indrets disponibles, que a través d’una veu interactiva es posa a prova a l’usuari. El disseny és del cardoní Pere Marsinyach, i de Núria Gas, de l'Aldea, que ja n'han creat d'altres, i es presentarà oficialment dijous, 25 de novembre, a 2/4 de 8 del vespre al Centre Cardona Medieval.

Cada VisitEscape és una guia d’àudio que dura al voltant d’una hora i mitja, i on l’usuari ha d’investigar un misteri mentre aprèn del lloc visitant, superant proves i buscant les pistes clau.

L’APP compta amb una ruta per a conèixer la història de Cardona, on el punt d’inici és al pàrquing del Castell. La descàrrega de l’aplicatiu és gratuïta, on es poden escoltar els primers tres capítols de l’experiència, i a partir d’aquí s’ha de realitzar un únic pagament de 4,99 euros per a tota l’experiència. A més, inclou l’entrada a la col·legiata de Sant Vicenç del Castell de Cardona.

Aquest projecte compta amb el suport de l’Ajuntament de Cardona, la Fundació Cardona Històrica i l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural.