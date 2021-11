Castellnou de Bages ha rebut aquest dijous la visita del nou director del Memorial Democràtic de Catalunya, Vicenç Villatoro, després del seu nomenament el passat mes de setembre. Villatoro s'ha desplaçat fins al nucli antic per visitar l'Espai de Memòria i el Museu dels Maquis que hi ha al municipi, i de la mà de l'alcalde, Domènec Òrrit, ha pogut conèixer l'equipament i els projectes que s'estan realitzant per continuar difonent i dinamitzant el turisme de memòria a Castellnou i l'entorn.