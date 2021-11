Santpedor ha posat en marxa una borsa per aglutinar els artistes de totes les disciplines residents al municipi i fomentar així el talent del poble i ser un recurs que permeti teixir relacions que fomentin la col·laboració en el món cultural com la cocreació, la producció, la comunicació o compartir espais, entre altres.

La iniciativa, impulsada des de la regidoria de Cultura, pretén ser un catàleg d'artistes locals per tal de donar-los a conèixer, promocionar-los i que esdevinguin un recurs per a iniciatives culturals que s'impulsin a Santpedor o a altres municipis. Les persones interessades s’hi poden inscriure a través de la web municipal i allà mateix s’hi podran veure les diferents propostes que vagin arribant per formar part de la borsa.

El regidor de Cultura, Agustí Comas, explica que «a Santpedor hi ha un potencial cultural molt ric i aquesta iniciativa pretén donar-lo a conèixer i potenciar la cultura local i la relació entre artistes del poble». Les persones interessades a formar part de la borsa s’hi poden inscriure a través d’un formulari a la mateixa pàgina web de l’Ajuntament.