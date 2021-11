Els Premis del Pla Català d’Esport a l’Escola (PCEE) que s'han lliurat aquest dijous a la tarda han distingit la tasta feta en la promoció de l'activitat esportiva a l'Escola Torres Amat, de Sallent, en la categoria de centres de primària, la tasca de l'Associacó Esportiva Escolar Paidos, de Sant Fruitós de Bages, en la categoria d'associacions esportives, i com a projecte dinamitzador el qu que es du a terme a Cardona. "Triatló a Cardona”, impulsat per Biel Badia, Pau Barrera, Abril Cabanas, Rosa Garriga, i Anna Ruiz. La secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física, Anna Caula, ha presidit avui el lliurament de la segona edició dels Premis del Pla Català d’Esport a l’Escola (PCEE). Uns reconeixements que aquesta tarda han guardonat a l’INEFC Barcelona 23 centres educatius, entitats i persones vinculades al foment de l’esport escolar al país per la seva tasca i compromís amb la promoció de l’esport i l’activitat física entre els infants i adolescents del país.

Els Premis PCEE són un reconeixement a aquelles entitats i persones que, tant a través de la seva acció directa com també a la seva influència o suport, treballen per transformar positivament la realitat social dels infants i adolescents catalans mitjançant l’esport i/o l’activitat física en l’entorn escolar.

L’Agrupació d'Associacions Esportives Escolars de Catalunya, amb el suport i la col·laboració de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física (SGEAF), ha impulsat per segon cop aquest acte, durant el qual s’han entregat premis a entitats esportives sense ànim de lucre, centres educatius i persones físiques de tot el territori català.

Durant la seva intervenció, Anna Caula ha subratllat el paper del Pla Català d’Esport a l’Escola, impulsat per la SGEAF i el Departament d’Educació des de fa 16 anys, en la “construcció d’una societat millor i més rica”, i ha destacat que amb l’esport escolar “comença tot”. “L’esport aporta cohesió social i valors, construeix l’individu i fa comunitat. L’educació 360 també passa per l’esport”, ha afegit.

Per la secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física, valors com “el sacrifici, el treball en equip o el saber guanyar i perdre defineixen la personalitat de la persona i li aporten eines per encarar el futur”. Finalment, ha recalcat l’èxit del PCEE durant més d’una dècada, fruit d’un “viatge compartit” entre tots els agents que el fan possible, i ha mostrat el desig que augmenti la participació de les noies en el programa (fregant el 50%), a les quals ha animat a ser “valentes, a trencar estereotips, perquè podeu jugar qualsevol rol en el món de l’esport”.

En l’acte, també hi han participat Aleix Villatoro, director del Consell Català de l’Esport; Marcel·lina Bosch, subdirectora general de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa del Departament d’Educació; Pere Sust, president de l’Agrupació d'Associacions Esportives Escolars de Catalunya; Jaume Domingo, president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC); Joan Plana, president de l’Associació de Joves Dirigents Catalans (Jo-DiC), i Eduard Inglés, director de l'INEFC Catalunya. Pere Sust ha destacat que l’esport “és formació, valors, treball en equip, victòries i derrotes, i esperit de superació” i que “intentar fer-ho el millor possible és un ensenyament per a la vida”.

El Pla Català d’Esport a l’Escola (PCEE) pretén posar a l'abast de tot l’alumnat de primària i secundària català la pràctica d'activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d'aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants i adolescents. El programa fa una incidència especial en el col·lectiu de noies i vol potenciar la funció integradora i de cohesió social de l'esport escolar, facilitant l'accés de tots els nens i nenes a la pràctica esportiva escolar, especialment, els nouvinguts.

Llista de premis

Els guardons que s’han lliurat avui, en les respectives categories, han estat els següents:

Premis a la trajectòria del curs

Centre de primària: Escola Torres Amat, de Sallent (Bages), i Escola Manuel Ortiz i Castelló, de Juneda (Garrigues)

Centre de secundària: Institut Manuel Blancafort, de La Garriga (Vallès Oriental), i Institut Banús, de Cerdanyola (Vallès Occidental Sud)

Secció Esportiva Escolar d’AMPA: SEE de l’AFA Escola Eduard Marquina, de Barcelona (Consell de l’Esport Escolar de Barcelona), i SEE de l’AFA Escola Santa Maria de Gardeny, de Lleida (Segrià)

Associació Esportiva Escolar: AEE Institut Blancafort, de La Garriga (Vallès Oriental), i AEE Paidos, de Sant Fruitós de Bages (Bages)

Coordinador/a de primària: Eduard Arjona, de la ZER Montsec (Noguera), i Maribel Solé, del Col·legi El Carme de Mollerussa (Pla d’Urgell)

Coordinador/a de secundària: Francisco León, de l’Institut Manuel Sales d’Ulldecona (Montsià), i Joaquim Talarn, de l’Institut Cristòfol Despuig de Tortosa (Baix Ebre)

Dinamitzador/a del PCEE: Carlos Miguel, de l’Institut Manuel Sales d’Ulldecona (Montsià); Raphael Acuña, de l’Institut Manuel Sales d’Ulldecona (Montsià); Jofre Garcia, de l’Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat), i Olga Ripoll, de l’Institut Torreforta de Tarragona (Tarragonès)

Consell esportiu: Consell Esportiu del Pallars Sobirà i Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa

Premis a projectes singulars

Projecte de primària: Projecte “Salut i Alegria”, de la secció esportiva escolar d’AMPA de l’Escola El Garrofer de Viladecans (Baix Llobregat)

Projecte de secundària: Projecte “Un projecte esportiu i educatiu”, de l’Institut Roseta Mauri de Reus (Baix Camp)

Projecte de dinamitzadors/es del PCEE: Projecte “Triatló a Cardona”, de Biel Badia, Pau Barrera, Abril Cabanas, Rosa Garriga, i Anna Ruiz (Bages)

Projecte de Consell Esportiu: Projecte “Campus Esportiu Juga Verd Play al Baix Llobregat”, del Consell Esportiu del Baix Llobregat

Menció especial al projecte “De Mataró a Tòquio”, del Consell Esportiu del Maresme.

Els tres projectes guardonats

L'Escola Torres Amat, de Sallent (Bages) ha participat en els Premis des del 2010. La Torres Amat és un centre públic d'Infantil i Primària. En aquesta dècada, sempre ha treballat amb amb la mateixa coordinadora, Montserrat Corominas. El centre destaca per una alta participació del seu alumnat en les activitats esportives organitzades per l'Ajuntament. A part, anualment també realitza al centre les següents activitats extraescolars: iniciació esportiva, futbol sala, patinatge, bàsquet, atletisme, activitats a la natura i un campus d'estiu.

L'AEE Paidos de Sant Fruitós del Bages, que pertany a l'escola privada Paidos, que compta amb alumnat d'educació infantil, primària i secundaria, va iniciar la seva trajectòria l'any 2007 amb el lideratge i dedicació de Jaume Ambrós durant 10 anys i en fa set amb el d'Ivet Estany . La dinamització de l'associació esportiva sempre ha estat molt ben valorada ja que ha aconseguit un alt grau de promoció d'activitats amb uns índexs molt alts de participació. Durant el curs 2020-21, tot i les dificultats per la pandèmia, s’han realitzat activitats de 8 modalitats esportives (iniciació esportiva, pàdel, diver run, ball esportiu, bàsquet, futbol, tennis taula i voleibol. A més, des de l'AEE s'ha apostat per la formació de l'alumnat en els cursos de CIATE i actualment té 22 alumnes (12 nois i 10 noies) que participen activament en la dinàmica de l'AEE.

I el Projecte de dinamitzadors “Triatló a Cardona”, de Biel Badia, Pau Barrera, Abril Cabanas, Rosa Garriga, i Anna Ruiz, està creat per els alumnes del curs CIATE de Gestió del Centre Educatiu Vedruna Carme, té com a objectiu fomentar aquesta modalitat entre els joves del Bages, atraure turisme a Cardona a partir dels diferents esports i aconseguir un hàbit saludable per part de la població. A partir d’aquest projecte també donen a conèixer diferents llocs de Cardona que normalment no es visiten. La iniciativa va destinada a tota la població, però sobretot a l’escolar, per tal que dinamitzadors agafin el lideratge d’un esdeveniment esportiu.