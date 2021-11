Inspirat en la tradició nadalenca dels països centreeuropeus, Sant Fruitós de Bages acollirà els caps de setmana de l’11 i 12, i 19 i 20 de desembre el seu primer mercat de Nadal. Una vintena de parades de fusta dissenyades per a l’ocasió ompliran el Cobert de la Màquina de Batre de comerç local, artesania i propostes d’oci, en un iniciativa conjunta de l’Ajuntament i l’associació de comerciants del municipi.

Comerç local, productes artesans, gastronomia, música, actes tradicionals i propostes nadalenques portaran a Sant Fruitós l’ambient dels tradicionals mercats de Nadal. Un majestuós arbre lluirà al bell mig del Cobert i el seu voltant es convertirà en un escenari on, durant els quatre dies del mercat, es faran diferents propostes de la mà d’entitats locals, com tallers infantils, danses, música o concerts.

El mercat va ser una iniciativa dels comerciants del poble que va ser entomada per l’Ajuntament i, de manera conjunta, han dissenyat un mercat que neix per tal d’oferir una proposta de comerç de proximitat de qualitat durant les festes nadalenques, tant pels veïns i veïnes del municipi, com pels visitants de la resta de la comarca.

Segons el president de l’Associació de Comerciants, Sant Fruitós Comerç Actiu, Jaume Plans, la creació del mercat «és una oportunitat molt gran pel poble per poder atraure visitants, ja que fins ara a la zona no hi havia cap mercat de Nadal i la gent marxava a fora». Per la seva banda, el regidor de Promoció Econòmica, Felip Echarri, ha destacat durant la presentació de la iniciativa que, a més de promocionar l’activitat comercial, «és una manera de potenciar aquest primer Nadal després de la pandèmia i treure la gent al carrer per gaudir d’aquest ambient» i viure uns dies «de retrobament i celebració».

A banda de comprar productes del comerç local i d’artesania, els visitants del primer mercat de Nadal de Sant Fruitós podran gaudir de diferents propostes gastronòmiques com vi calent, xocolata desfeta o creps. Els més petits també tindran l’oportunitat d’entregar les seves cartes al patge reial, que també visitarà l’espai durant aquest dies.