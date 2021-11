Com un Tetris gegant. Si es volgués explicar de manera senzilla com funciona el servei de farmàcia encarregat de proporcionar els medicaments i vacunes als centres d’atenció primària, seria la millor comparació. Perquè això és el que fan els professionals que hi treballen: gestionar estocs de medicaments i vacunes -com la de la covid i la de la grip- garantint que quadri la comanda i que, quan els prestatges i neveres on els guarden es buiden, s’omplin de seguida. En el cas de les vacunes, des de Sant Fruitós de Bages, punt de partida per a tota la Regió Sanitària Catalunya Central, el 2019 se’n van distribuir 223.850; el 2020, 335.315 i enguany, fins aquest mes, 718.482, 501.278 de les quals de la covid. Pel que fa a la grip, el 2019 van ser 84.600, el 2020, 113.050 i enguany, 107.244. Entre covid i grip, aquest 2021 ja se’n porten repartides més de 600.000.

Regió7 va visitar la unitat de farmàcia d’atenció primària de l’ICS a la Catalunya Central, especialment activa amb la campanya de la grip i de la tercera dosi de la covid. És al polígon Sant Isidre de Sant Fruitós. Hi treballen vuit farmacèutics, cinc tècnics i un administratiu liderats per la farmacèutica Anna Bonet que, quant a les vacunes, dirigeix la gestió a tota la Regió Sanitària Catalunya Central i, quan són medicaments, a l’atenció primària de l’ICS Catalunya Central.

«Som un equip gran i, per tant, quan hi ha tanta activitat, és important tenir unes funcions molt ben definides de cadascuna de les persones que integren l’equip», remarca Bonet. Fa notar que «les campanyes de vacunació són un sobreafegit a la feina que tenim cada dia perquè, a més a més, preparem les vacunes sistemàtiques d’infants i adults als centres de salut». També per als serveis al viatger; «tots els medicaments per a l’atenció immediata als CAP que són de l’ICS, el dipòsit de medicaments de Lledoners i la medicació dels interns que n’han de prendre». Encara hi ha una altra part: «els dubtes i tota l’explicació de l’estratègia de cara als professionals, que és un suport que donem com a farmacèutics».

A les 8 del matí, la furgoneta d’un servei de repartiment aparca davant de la nau de Sant Fruitós per recollir les neveres de color fúcsia amb les vacunes i les capses de medicaments que s’encarregarà de repartir. Abans, hi ha hagut tota una feina prèvia que ha fet tot l’equip de farmàcia. En el cas dels tècnics, treballen en un espai on hi ha prestatges per als medicaments, dues cambres frigorífiques per custodiar les vacunes i un parell de taules per preparar les comandes.

Quant a les cambres frigorífiques, Bonet fa notar que com que tenen una capacitat limitada, «quan fas la previsió de vacunes no les pots rebre totes alhora. Has de gestionar que els centres en tinguin i tu tinguis capacitat per emmagatzemar. És un joc de tetris bastant complicat. Hem de tenir espai per emmagatzemar però, quan es preparen les comandes de vacunes, es fa amb unes neveres que també ocupen molt espai». Per tot plegat, diu, s’ha de tenir molt clar l’espai disponible. Oi més tenint en compte les servituds del tema de la temperatura.

Mantenir la cadena de fred

«Les vacunes són medicaments que necessiten unes condicions especials de conservació. Aquesta també és la nostra responsabilitat. Garantir que, des de que surten del laboratori farmacèutic, durant tot el transport, arriben aquí i les fem arribar als centres per administrar al pacient, conservin la cadena de fred. Han d’estar sempre a la temperatura de 5 graus. Són medicaments molt cars i qualsevol trencament de la cadena de fred pot representar pèrdues molt importants». I quan estan congelades? Sobre això, puntualitza que «habitualment no n’hi ha. Des de que portem la gestió de les vacunes, les úniques que s’han hagut de congelar han estat les de Moderna. Després, a mesura que ha avançat el coneixement que en tenim, s’ha vist que ens les poden dispensar descongelades però han d’estar sempre entre 2 i 8 graus. Quan ens arriben els palets no podem dir: les deixem aquí i demà ja ho organitzarem».

En el cas de la covid, una complicació afegida té a veure amb el fet que «disposar de la vacuna d’una forma tan ràpida ha fet que tots els països les tinguem en vials multidosi i això dificulta la gestió i l’administració perquè en el moment que obres un vial l’has de gastar».

Mentre que una de les cambres frigorífiques fa més de magatzem, l’altra és fa servir per preparar les caixes. Bonet recorda que les «vacunes són productes biològics i, per tant, quan n’administren una, a la història clínica del pacient ha de quedar registrat el lot i la caducitat perquè, en el cas que detectessin alguna incidència, es poguessin identificar de forma ràpida. Passa amb tots els medicaments però amb els biològics molt més». Tenint en compte això, «quan preparem les comandes ens diu el tipus de vacuna, el lot i la caducitat i, quan vens a la cabra, has d’agafar el lot que et marca el programa informàtic, que ja et proposa que agafis aquelles vacunes que caducaran abans». A la porta de la cambra un cartell indica en quin lloc està cada vacuna.

Capses i acumuladors

A banda, a les cambres frigorífiques també hi ha acumuladors per mantenir la cadena de fred de les vacunes des de que surten de Sant Fruitós fins que arriben al lloc de vacunació. «A les 8 del matí surten d’aquí. Treballem amb rutes establertes depenent del dia. Hem de garantir que en un interval màxim de tres hores qualsevol comanda de medicaments o de vacunes arribi al centre», puntualitza Bonet.

Un cop als centres de primària o als punts de vacunació, com el de l’antic escorxador de Manresa, a on aniran algunes de les vacunes de la grip i de la covid que es distribueixen el dia que Regió7 fa el reportatge, «les neveres ens han de tornar amb certa agilitat per poder preparar noves comandes. Els acumuladors també necessiten un temps d’activació. Quan arriben, portem un control de les caixes, a quins centres s’han enviat i si ens els han retornat o no. Aquests acumuladors els posem en un congelador on estan 24 hores per activar-se i en el moment que s’han activat els traslladem a la cambra perquè baixin la temperatura i els puguem utilitzar per continuar realitzant comandes. Això que sembla que és una bajanada és molt important: que els centres també siguin àgils a l’hora de rebre les vacunes i ens tornin les caixes el mateix dia o després». Com que tots ja saben quan arriben, «han de tenir algú que les tregui de dins i les posi a les seves neveres per retornar les caixes».

Medicaments per a Lledoners

Amb els tècnics de farmàcia Jesús López i Amor Manzano, preparant comandes, també hi ha la Judit, que es cuida dels medicaments per als interns de Lledoners. «Encara que estiguis intern en una centre penitenciari, has de tenir autonomia per gestionar la teva medicació. Per tant, el que fem és que la medicació crònica li donem a l’intern perquè la gestioni a la seva cel·la. Aquesta també la gestionem nosaltres, la comprem i la recepcionem aquí. Però, a banda, hi ha medicaments que poden tenir risc d’abús, com els hipnòtics i altres que des d’una perspectiva de salut pública és important que se’ls prenguin sí o sí. Per exemple, si és un tractament per a la tuberculosi. Aquesta medicació es dona a l’intern per garantir que se la pren. Després, ho pot rebutjar. Això ho hem de preparar per a cada dia de tots els dies de l’any. La toma del matí de tots els interns, del migdia i del vespre». Normalment, es prepara per a dos o tres dies. «Si hi hagués una nevada ho hauríem de preparar sí o sí perquè no podem deixar els interns sense aquesta medicació», explica Bonet.

Per a ella, els farmacèutics d’atenció primària encara són els grans desconeguts. Potser ara menys.